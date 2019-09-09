شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام ذكاء اصطناعى يمكنه اكتشاف وحذف الصور الإباحية برسائل تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت كيلسى بريسلر المدير التنفيذى بمنظمة Badass Army لمكافحة الانتقام الجنسى عبر الانترنت، نظام ذكاء اصطناعى جديد يمكنه اكتشاف وحذف الصور الاباحية داخل الرسائل الخاصة على تويتر.

وقالت بريسلر لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "عندما تتلقى صورة غير مرغوب فيها، تشعر بعدم الاحترام والانتهاك، فهو أشبه بالتحرش بشخص ما فى الشارع، فأنت لا تمنحهم فرصة للموافقة، بل تفرض عليهم الصورة، وهذا أمر غير مقبول أبدًا."

لاختبار النظام، أنشأت بريسلر حسابًا جديدًا على تويتر يسمى "showMeYourD" ، ودعت الرجال إلى إرسال صور عارية من أجل الأبحاث العلمية، وأرسل مئات المشاركين الراغبين صورًا إلى الحساب.

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فى حين أن "الذكاء الاصطناعي" تم "خداعه" من خلال بعض الصورالأكثر تعقيدًا، إلا أنه أثبت نجاحه فى اكتشاف المزيد من الصور الأساسية.

وأضافت بريسلر: "أرى أن المسألة تظهر فى النيوزفيد يوميًا تقريبًا، لكن تويتر لم يبد أنه مهتم بما يكفى لإيجاد حل، وإذا كان من الممكن إنشاء هذه التقنية فى غضون يومين، فأنا لست متأكدًا من السبب وراء عدم قيام شركات التكنولوجيا بمبادرات مماثلة، إذ يقول الناس إن الحل السهل هو إغلاق رسائلك - لكن لا ينبغى لنا أن نغلق أنفسنا عن العالم لأن بعض الناس لا يعرفون كيف يتصرفون".

وبمجرد الانتهاء من المشروع ، تأمل بريسلر فى التواصل مع تويتر على أمل دمج النظام بالموقع.