شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. 24 تطبيقا يحب عليك إزالتها من هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثو الأمن السيبراني في شركة خدمات الأمن السيبرانية المستقلة - CSIS - برامج ضارة تؤثر على ما لا يقل عن 24 تطبيق أندرويد، حيث إن العديد من هذه التطبيقات تحظى بشعبية كبيرة، حيث تضم هذه التطبيقات الـ 24 نوعا جديدا من فيروسات حصان طروادة على متجر جوجل، والذي يحمل الاسم "Joker"، حيث يحاكي هذا الفيروس بصمت التفاعل مع مواقع الإعلان، ويسرق رسائل SMS الخاصة بالضحية وقائمة جهات الاتصال ومعلومات الجهاز"، وفقًا للباحثين.

وفيما يلى نعرض أسماء هذه التطبيقات الـ 24 كما يلى:

Beach Camera 4.2

Mini Camera 1.0.2

Certain Wallpaper 1.02

Reward Clean 1.1.6

Age Face 1.1.2

Altar Message 1.5

Soby Camera 1.0.1

Declare Message 10.02

Display Camera 1.02

Rapid Face Scanner 10.02

Leaf Face Scanner 1.0.3

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Board Picture editing 1.1.2

Cute Camera 1.04

Dazzle Wallpaper 1.0.1

Spark Wallpaper 1.1.11

Climate SMS 3.5

Great VPN 2.0

Humour Camera 1.1.5

Print Plant scan

Advocate Wallpaper 1.1.9

Ruddy SMS Mod

Ignite Clean 7.3

Antivirus Security - Security Scan,App Lock

Collate Face Scanner