شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى أول أسبوع لها .. لعبة Pokémon Masters تتمكن من تحقيق 26 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت لعبة Pokémon Masters الجديدة من تحقيق عائدات بقيمة 26 مليون دولار، وذلك خلال أول أسبوع فقط من طرح اللعبة، مع ملاحظة أن هذه الإيرادات لا تشمل إيرادات اللعبة في الصين.

وبحسب موقع sensortower للتحليلات السوقية، فقد صدرت لعبة Pokémon Masters يوم 29 اغسطس الماضي، وتأتي هذه اللعبة بطريقة لعب مختلف عن إصدارات بوكيمون الأخرى، التى تعتمد على اصطياد البوكيمونات وتجميعها، حيث تعتمد هذه اللعبة على التدريب والقتال بمبارزات ثلاثية.



ومن خلال هذه النتائج تكون لعبة Pokémon Masters قد تفوقت على عدة ألعاب بوكيمون أخرى، لكنها فى نفس الوقت حققت أقل من نصف نجاح وإيرادات بوكيمون جو التي وصلت إلى 56 مليون دولار في اسبوعها الأول، فيما كشف التقرير أن اليابان تأتى في صدارة الإنفاق على اللعبة بنحو 16 مليون دولار .

كذلك فإن ما يقرب من 4.5 مليون دولار، أو حوالي 17 % من إجمالي الإنفاق، جاء من الولايات المتحدة، بينما تمثل كل من هونغ كونغ وتايوان وفرنسا بقية الأسواق الخمسة الأولى للعبة في الأسبوع الأول، وقد كانت غالبية الإنفاق على اللعبة حتى الآن على أجهزة iOS بنسبة 72 في المائة، فيما يمثل Google Play النسبة المتبقية البالغة 28 في المائة.