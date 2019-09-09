تكنولوجيا: هواوي تستعد للكشف عن شاشتها الذكية في 19 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني يوم 19 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن شاشتها الذكية، على أن يعقد مؤتمر الشركة في مدينة ميونيخ في ألمانيا.

قدمت شركة هواوي جهاز تلفاز Honor Vision خلال الفترة الماضية للسوق الصيني فقط، واليوم تستعد العملاق الصيني لإطلاق الإصدار الخاص من الشاشة الذكية في الأسواق العالمية، والذي يعرف الآن بجهاز Huawei/Honor Smart Screen، حيث رصد الجهاز بالفعل في قاعدة بيانات Bluetooth SIG.

ولقد قامت شركة هواوي بإطلاق إعلان تشويقي لمؤتمرها القادم في 19 من سبتمبر، الذي تقدم فيه رسمياً Huawei Smart، وهو الموعد الذي حدد من هواوي سابقاً أيضاً للإعلان عن سلسلة هواتف Mate 30 وساعة الشركة الذكية Watch GT 2.

ومن المقرر أن تنطلق شاشة هواوي الذكية بنظام تشغيلها الجديد Hongmeng OS كبديل لنظام تشغيل الأندوريد، من جانب أخر يكشف الإعلان التشويقي عن تصميم مميز بإطارات نحيفة جداً للشاشة الذكية، كما تضم الشاشة كاميرة منبثقة بنفس التصميم الذي جاءت به شاشة Honor الذكية.

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يذكر أن الشاشة الذكية تتوفر للطلب المسبق في Jidjong، حيث تتميز بحجم 65 إنش، ومن المتوقع أن تأتي برقاقة معالج HiSilicon Hi1103، كما ترتكز الشاشة على واجهة EMUI HomeVision لنظام تشغيل HarmonyOS، على أن تتوافق أيضاً مع نظام تشغيل الأندوريد وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن.

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