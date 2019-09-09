Huawei تكشف رسميًا عن موعد وصول الساعة الذكية Huawei Watch GT2

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series المزودة بالمعالج HiSilicon Kirin 990 الأحدث من الشركة في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، وإلى جانب ذلك، ستقوم الشركة الصينية كذلك بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الرائدة لهذا العام، والتي من المرجح أن تحمل إسم Huawei Watch GT2.

أعلنت شركة Huawei عن ذلك من خلال نشر مقطع فيديو على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. لا يكشف لنا مقطع الفيديو عن أي شيء يتعلق بالساعة الذكية Huawei Watch GT2 سوى أنه سيتم تزويد هذه الساعة الذكية بالرقاقة الأحدث من الشركة من أجل الأجهزة القابلة للإرتداء، والتي يُطلق عليها إسم Kirin A1، وهي نفسها الرقاقة التي تم إستخدامها في سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Huawei Freebuds 3.

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وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فسوف تمتاز الساعة الذكية الجديدة Huawei Watch GT 2 بشاشة أكبر قليلاً وإطار أصغر، كما أنها ستكون أرق وأكثر إحكامًا بشكل عام. وعلاوة على ذلك، فهي ستحتوي كذلك على بطارية أكبر بسعة 445mAh علمًا أن ساعة Huawei Watch GT الحالية تضم بطارية بسعة 420mAh. وستضم هذه الساعة الذكية الجديدة أيضًا ميكروفونًا ومكبرًا للصوت أيضًا، مما يعني أنك قد تكون قادرًا على إجراء مكالمات مباشرة بإستخدامها، وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كانت هناك نسخة تدعم الشبكات الخلوية من هذه الساعة الذكية.

نظام تحديد المواقع GPS لا يزال متواجدًا في الساعة الذكية الجديدة، ونفس الأمر ينطبق على مستشعر ضربات القلب. وكما ترون في الصور، فسوف يكون هناك طرازين من هذه الساعة الذكية الجديدة، الطراز الأول سيحمل إسم Huawei Watch GT 2 Sport وسيضم حزام مطاطي باللون الأسود، في حين سيحمل الطراز الثاني إسم Huawei Watch GT 2 Classic وسيضم حزام من الجلد البني. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذه الساعة الذكية الجديدة القادمة من شركة Huawei ستعمل بنظام التشغيل التابع لشركة Huawei بدلاً من نظام WearOS التابع لشركة جوجل.