الهاتف Vivo V17 Pro يظهر في صور رسمية مسربة جديدة مع كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن الهاتف Vivo V17 Pro القادم من شركة Vivo. لقد رأينا العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع تسريبات جديدة عبارة عن صور رسمية تستعرض لنا تصميم هذا الهاتف من الأمام والخلف.

كما تلاحظون، الهاتف Vivo V17 Pro الجديد سيضم شاشة طويلة خالية من القطع أو الثقب تحتوي أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية بوضعية عمودية جنبًا إلى جنب مع فلاش LED، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة تنبثق من الإطار العلوي للهاتف.

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وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد قدوم الهاتف Vivo V17 Pro مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4100mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد أيضًا قدوم الهاتف Vivo V17 Pro مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، ومع كاميرتين في الأمام بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. للآسف، المعلومات المتعلقة ببقية كاميرات الواجهة الخلفية لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.