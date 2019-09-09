Honor تؤكد قدوم الهاتف Honor V30 مع المعالج HiSilicon Kirin 990، ودعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei بشكل رسمي عن معالجها الرائد الجديد HiSilicon Kirin 990 في يوم الجمعة الماضي وأكدت الشركة بالفعل أن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series ستكون أولى الهواتف الذكية التي ستستخدم هذا المعالج الجديد. اليوم، كشفت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أيضًا عن أول منتج لها سيصل مع المعالج HiSilicon Kirin 990 الجديد.

أكد الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية الصينية الإسم Honor V30 في الشهر الماضي، واليوم أعلنت الشركة أن هذا الهاتف سيكون أول هاتف من Honor سيضم المعالج HiSilicon Kirin 990 وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

في حين قد يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف تحت إسم Honor V30 في الصين، فهناك إحتمال كبير جدًا أن يصل هذا الهاتف إلى الأسواق العالمية تحت إسم Honor View 30. في الواقع، هذا بالتحديد ما حدث في العام الماضي عندما تم إطلاق الهاتف Honor V20 في الصين ليتم إطلاقه بعد ذلك في الأسواق العالمية تحت إسم Honor View 20.