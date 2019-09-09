Xiaomi تعلن عن تقنية جديدة للشحن اللاسلكي بقوة 30W من أجل الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi اليوم عن أحدث إبتكاراتها في مجال الهواتف الذكية، حيث قامت بالكشف عن تقنية Xiaomi Mi Charge Turbo. تقنية الشحن اللاسلكي هذه تدعم شحن الهواتف الذكية بسرعة 30W. تم إستخدام لفافة إستقبال ذو طبقة نانوية من 5 طبقات بكفاءة قدرها 98 في المئة، مما سيساعد على إبقاء درجات الحرارة تحت السيطرة أيضًا.

تقول شركة Xiaomi أنه ينبغي أن تكون كافية لشحن 50% من بطارية بسعة 4000mAh في غضون 25 دقيقة فقط، وشحن 100% من البطارية في غضون 69 دقيقة. وعلى سبيل المقارنة، فقد كانت تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقوة 20W المستخدمة في الهاتف Xiaomi Mi9 تشحن 30% من بطارية بسعة 3300mAh في غضون 30 دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن أرقام الشحن في العالم الواقعي تكون أبطأ من أرقام الشحن في الحالة النظرية حيث يوجد دائمًا بعض الإختناق، ولكن ينبغي على التكنولوجيا الجديدة أن تقدم زيادة كبيرة في السرعة.

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أكدت شركة Xiaomi أن تقنية الشحن اللاسلكي السريع الجديدة Xiaomi Mi Turbo Charge ستظهر لأول مرة في الهاتف الرائد القادم Xiaomi Mi9 Pro 5G، والذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر. لم توضح لنا الشركة ما إذا كانت ستقوم بتضمين الشاحن اللاسلكي السريع في علبة الهاتف أو ما إذا كان سيتوجب على العملاء شراءه بشكل منفصل.

إستغلت شركة Xiaomi أيضًا حدث اليوم للإعلان عن أنها تعمل أيضًا على تطوير تقنية متطورة للشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W، وهي التقنية التي دخلت بالفعل حيز الإختبار. في السابق، كانت شركة Xiaomi تشوق لتقنية جديدة للشحن السلكي بقوة 100W، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نراها تشق طريقها إلى منتج فعلي.