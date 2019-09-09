الهاتف Vivo NEX 3 يظهر بهيئته الكاملة في الفيديو التشويقي الأحدث لشركة Vivo

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3 في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 16 من شهر سبتمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد رأينا كيف سيبدو هذا الهاتف في العديد من المناسبات في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع فيديو تشويقي جديد من شركة Vivo نفسها يستعرض لنا مرة أخرى التصميم الجميل للهاتف Vivo NEX 3 5G الجديد من مختلف الزوايا.

يعرض لنا هذا الفيديو الواجهة الأمامية الرائعة للهاتف Vivo NEX 3. جوانب الشاشة الخالية من القطع لهذا الهاتف تمتاز بإنحناء مماثل لإنحناء الشلال. وعلاوة على ذلك، فالإطار العلوي والسفلي لهذه الشاشة يظل ضئيلاً جدًا. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تغطي هذه الشاشة 99.6 في المئة من واجهة الهاتف. يحتوي الجانب السفلي للهاتف على منفذ USB Type-C وشبكة مكبر الصوت، في حين تضم الواجهة الخلفية ثلاث كاميرات في وحدة دائرية تذكرنا بهواتف موتورولا. وفيما يخص الجزء العلوي من الهاتف، فهو سيضم كاميرا أمامية منبثقة.

في حين لا نزال نجهل السعر الذي سيتم به إطلاق هذا الهاتف الرائد الجديد، فنحن نعرف كل شيء آخر تقريبًا عنه. وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تأكد قدوم الهاتف Vivo NEX 3 5G مع ثلاث كاميرت في الواجهة الخلفية تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 64 ميغابكسل، وشاشة ضخمة، والمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

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بغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، فالهاتف Vivo NEX 3 الجديد يضم كاميرتين إضافيتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل لكل منها مما يوحي بأن هذا الهاتف سيضم أيضًا كاميرا مُقربة وكاميرا واسعة الزاوية. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فالهاتف Vivo NEX 3 الجديد سيضم 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية.

البطارية في الهاتف Vivo NEX 3 ستمتاز بسعة 4500mAh، وستدعم الشحن السريع بقوة 44W، وهذا ما يعني بأن تقنية الشحن السريع بقوة 120W التي أعلنت عنها شركة Vivo في وقت سابق من هذا العام لا تزال قيد البحث والتطوير وليست جاهزة بعد ليتم إستخدامها في هاتف ذكي مستعد لطرحه في الأسواق. وعندما يتعلق الأمر بالشاشة، فالهاتف Vivo NEX 3 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.89 إنش تمتاز بإنحناء كبير على مستوى الطرفين مما يفسر لماذا يُطلق عليها إسم الشلال.

الهاتف Vivo NEX 3 5G سيمتاز بأبعاد تبلغ 167.4 × 76.1 × 9.4 ملمتر وبوزن يصل إلى 218 جرام. وإذا كان لنا أن نُخمن بناءً على ما نعرفه سابقًا عن الطريقة التي تُسعر بها شركة Vivo هواتفها الذكية، فنحن نعتقد بأن النسخة الأغلى من الهاتف Vivo NEX 3 ستُكلف 700 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 5G من هذا الهاتف 70 دولارًا إضافية.