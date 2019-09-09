دراسة: 6 فناجين قهوة يومياً تقي من خطر الإصابة بحصى المرارة

الموجز

كشفت دراسة حديثة أن تناول 6 فناجين أو أكثر من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بحصى المرارة، وذلك بعد تحليل البيانات الرسمية للصحة ونمط الحياة بين 104 آلاف و500 بالغ، توبعت حالاتهم 13 عاما.

وجاء في الدراسة، التي أجرتها مستشفى جامعة كوبنهاجن في الدنمارك، أن الاستهلاك المرتفع للقهوة يقلل من فرص الإصابة بالمرض المؤلم بنسبة 23%، مقارنة بعدم استهلاك الكافيين على الإطلاق.

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة أن شرب فنجان واحد من القهوة يقلل من خطر الإصابة بالحالة المسماة GSD، بنسبة 3%، ولكن التأثير الأكبر جاء بعد شرب عدة فناجين قهوة يوميا.

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وحصى المرارة عبارة عن كتل من مواد صلبة تتشكل في المرارة، وتشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة، وتتشكل من مواد كيميائية في "الصفراء"، ويمكن أن تتكون من مجرد الكوليسترول ومزيج من الكالسيوم وصباغ من خلايا الدم الحمراء.

وتعد من أكثر الأعراض انتشاراً هو ألم حاد في البطن يستمر لمدة 8 ساعات.

وقال الباحثون إن الكافيين يحتوي على مركبات كيميائية تسمى methylxanthines، التي تحفز إنتاج الحمض، الأمر الذي قد يمنع الكوليسترول من تكوين حصوات المرارة.

وأضافوا أن الزيادة التي تحدثها القهوة في إنتاج حامض الصفراء "يمكن أن تقلل من خطر حصى المرارة".