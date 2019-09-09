شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بس أيفون 11.. أبل تكشف عن جهاز ذكى جديد بمؤتمرها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شركة أبل حدثًا خاصًا بمقرها الرئيسي في كوبرتينو غدًا، ومن المتوقع أن تكشف النقاب خلاله عن iPhone 11 و نسخة جديدة من ساعتها الذكية "أبل ووتش"، وكشفت تسريبات جديدة أن الشركة الأمريكية تخطط للإعلان أيضا عن جهاز جديد تمامًا، والذى قد يظهر لأول مرة في حدث الغد.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، سيشبه هذا الجهاز المنتجات التى يمكن إرفاقها بالمفاتيح أو وضعها في محفظة أو حقيبة يد، للسماح للمستخدمين بتحديد موقع الغرض المفقود باستخدام تطبيق ما.

وقال المحلل مينج تشي كو محلل لموقع MacRumours الأمريكى إن الجهاز سيستخدم تقنية راديو واسعة النطاق قادرة على توفير وضع داخلي أكثر دقة من تقنية البلوتوث أو الواى فاى، ويشير هذا إلى أن جهاز أبل سيكون أكثر دقة في تحديد موقع العناصر المفقودة من المنتجات الأخرى، التى تعتمد على البلوتوث.