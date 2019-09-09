شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام .. كم يربح مشاهير اليوتيوب في الدقيقة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثيرين أن مشاهير يوتيوب يمكنهم جمع ملايين الدولارات من خلال نشر مقاطع الفيديو بانتظام، والتى قد تدور محتوياتها حول أى شيء بدءا من اللعب، وحتى تعليم المكياج، وصولا لإبداء التعليقات أثناء لعبهم لألعاب الفيديو المفضلة لديهم.

وبحسب قائمة Forbes لأفضل 10 نجوم فى يوتيوب فى عام 2018 ، قام محرك بحث الفيديو Petey Vid بحساب مقدار ما كسبه مشاهير يوتيوب فى الدقيقة من الفيديوهات على قنواتهم، ونعرضها كما يلى:

Jacksepticeye (ويعرف أيضًا باسم Seen McLoughlin) - يربح 1،075.57 دولار.

أرباحه فى 2018: بلغت 16 مليون دولار

Markiplier (يُعرف أيضًا باسم Fischbach) - يربح 1،393.41 دولار فى الدقيقة.

أرباحه فى 2018: بلغت 17.5 مليون دولار

DanTDM (المعروف أيضًا باسم دانييل ميدلتون) - يربح 1،487.74 دولار فى الدقيقة.

أرباحه فى 2018: بلغت 18.5 مليون دولار.

PewDiePie (المعروف أيضًا باسم Felix Kjellberg) - يربح 3،319.71 دولار فى الدقيقة.

أرباحه فى 2018: بلغت 15.5 مليون دولار

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Ryan ToysReview (المعروف أيضًا باسم Ryan Kaji) - يربح 5،204.92 دولار فى الدقيقة.

أرباحه فى 2018: بلغت 22 مليون دولار

VanossGaming (ويعرف أيضًا باسم Evan Fong) - يربح 6،538.51 دولار فى الدقيقة.

أرباحه فى 2018: بلغت 17 مليون دولار

جيك بول - يربح 8،511.14 دولار فى الدقيقة من فيديو يوتيوب

أرباحه فى 2018: بلغت 21.5 مليون دولار

جيفرى ستار (وتعرف أيضًا باسم جيفرى شتاينر) - تربح 10،077.99 دولارًا فى الدقيقة من فيديوهات يوتيوب.

أرباحه فى 2018: بلغت 18 مليون دولار

لوجان بول - يربح 11688 دولار فى الدقيقة.

أرباحه فى 2018: بلغت 14.5 مليون دولار.

Dude Perfect (ويعرف أيضًا باسم كورى وكوبى كوتون وثلاثة من أصدقاء الكلية) - يربح 85،026.78 دولارًا فى الدقيقة من فيديوهات يوتيوب.

أرباحه فى 2018: بلغت 20 مليون دولار.