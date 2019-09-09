صدمة جديدة لمستخدمي هواوي.. الهاتف دون غوغل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 سبتمبر 2019 02:06 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تستعد شركة هواوي الصينية في 19 أيلول/سبتمبر الحالي للكشف عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة (Huawei Mate 30)، والتي من المتوقع أن تُشحن من دون أي تطبيقات أو خدمات من غوغل، وذلك وفقاً لتقرير جديد من صحيفة نيكي “آسيان ريفيو ” Nikkei Asian Review.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت الحكومة الأميركية عدم تمديد المهلة الجزئية المتعلقة بوضع الشركة الصينية على القائمة السوداء، ويهدد الحظر الأميركي بضربة قادمة لمبيعات الشركة الصينية الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا.

هواوي خاليا من منتجات غوغل

ويؤثر هذا القرار على تشكيلة (Huawei Mate 30)، كما أن جهازها القابل للطي (Huawei Mate X)، والذي من المتوقع أن يُطرح للبيع بحلول نهاية الشهر، سيكون خاليا من منتجات وخدمات غوغل. ويعني هذا عدم وجود متجر غوغل بلاي؛ أو متصفح غوغل كروم؛ أو بريد جيميل؛ أو منصة يوتيوب؛ أو خرائط غوغل المثبتة بشكل مسبق.

ومن المؤكد أن فقدان متجر تطبيقات غوغل بلاي هو الضربة الأكبر، إلى جانب مجموعة خدمات غوغل بلاي (Google Play Services)، التي تعتمد عليها العديد من التطبيقات الخارجية لكي تعمل بشكل صحيح.

انخفاض مبيعات هواوي

ويتوقع المحللون أن تساهم هذه الخسارة في انخفاض مبيعات هواوي من الهواتف الذكية بمقدار 10 ملايين وحدة هذا العام. ولا تظهر الولايات المتحدة أي علامات على تخفيف موقفها من كبرى شركات تصنيع معدات الاتصالات في الصين، إذ أكد الرئيس دونالد ترمب أن شركة هواوي تطرح مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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وقال: نحن لا نتعامل تجاريًا مع شركة هواوي، وسيتوقف التعامل بشكل كامل تقريبا خلال فترة قصيرة جدا، ويبدو أن ترمب لا يخطط لمناقشة فرض عقوبات على الشركة في المحادثات التجارية مع الصين المتوقع استئنافها في شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

صدمة لغوغل

وبينما كانت شركة هواوي تستعد للخسارة المحتملة فيما يتعلق بالوصول إلى نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من غوغل، فإن أخبار موقف غوغل من حجب التطبيقات المثبتة بشكل مسبق من الهواتف القادمة كانت بمثابة صدمة للشركة في أواخر شهر آب/أغسطس.

وفرضت وزارة التجارة الأميركية في شهر أيار/مايو حظراً تجارياً على شركة هواوي، وحظرت تصدير البرمجيات الأميركية والرقاقات إلى الشركة، لكنها منحت فترة سماح مدتها 90 يوما لشركات معينة، مثل غوغل، من أجل حماية مصالح المستهلكين الأميركيين.

وانتهت فترة السماح تلك في 19 أغسطس، وفي حين أن وزارة التجارة مددت فترة السماح لمدة 90 يوما أخرى، إلا أن غوغل لم تكن مشمولة.

ولن تؤثر خطوة وزارة التجارة على هواتف هواوي الذكية المباعة في الصين المحظورة من تثبيت تطبيقات وخدمات غوغل من قبل الحكومة الصينية، لكنها تهدد بتعطيل نمو هواوي في الأسواق الخارجية، حيث اعتاد العملاء على استخدام بريد جيميل؛ وخرائط غوغل على هواتفهم.

وقال محلل صيني: قد تتراجع مبيعات الهواتف في الخارج بنسبة 30% أو أكثر، وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد شحنت في العام الماضي زهاء 100 مليون هاتف ذكي في الصين و 100 مليون في الخارج.

وتتوقع شركة الأبحاث البريطانية IHS Markit أن تنخفض مبيعات هواوي الخارجية بمقدار 13 مليون هاتف ليصبح المجموع 88 مليون في عام 2019.