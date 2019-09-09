تكنولوجيا: هواوي تقدم هاتف Mate X بنموذجين برقاقة Kirin 980 وأيضاً Kirin 990

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Mate X قريباً على أن يأتي هذا الإصدار بنموذجين للأسواق يضم أحدهما رقاقة هواوي Kirin 980 بينما يضم النموذج الأخر رقاقة هواوي الجديدة Kirin 990.

أكد Yu Chengdong من هواوي خلال فعاليات IFA على خطط الشركة لإطلاق هاتفها القابل للطي Mate X للأسواق ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر، والذي تم تأجيل إطلاقه لإجراء مزيد من الإختبارات للتأكد من كفاءة تصميم وآداء الهاتف.

ولقد أكد تقرير جديد اليوم على أن هواوي تقدم هاتف Mate X بنموذجين إلى الأسواق هذا العام، على أن يتميز النموذج الرئيسي برقاقة Kirin 980 الحالية، بينما يأتي نموذج 5G من الهاتف برقاقة هواوي الجديدة Kirin 990.

وتأتي رقاقة Kirin 990 5G بشريحة Balong 5000 المدمجة في نظام وحدة المعالجة والتي لن تحتاج إلى شريحة 5G مستقلة لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما تدعم معمارية SA/NSA المزدوجة وTDD/FDD بتردد كامل.

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وتضم رقاقة Kirin 990 عدد 4 من أنوية A76 كبيرة الحجم، و4 من أنوية A55 صغيرة الحجم، كما تضم وحدة المعالجة كرت الشاشة ARM Mali G76، على أن تأتي الرقاقة بآداء أعلى من الإصدار السابقة بنسبة 6%، وإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 20%.

من جانب أخر تحتوي رقاقة Kirin 990 على تقنية DaVinci المطورة من هواوي في معمارية أنوية NPU وأنوية micro التي تدعم أقل إستهلاك للطاقة في المعالج، أيضاً تدعم رقاقة المعالج Kirin ISP 5.0، ومعايير الذاكرة LPDDR4X، وأيضاً معايير UFS 2.1/3.0 في الذاكرة الفلاشية، وتأتي رقاقة Kirin 990 أيضاً بسرعة تحميل 2.3 جيجا بايت في الثانية، لذا نترقب آداء رقاقة المعالج في الإصدارات القادمة من هواتف هواوي الرائدة.

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