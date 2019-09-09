تكنولوجيا: Nintendo تسجل براءة إختراع لوحدات تحكم قابلة للإنحناء في Switch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nintendo في إختبار تصميم جديد قابل للإنحناء في أدوات تحكم Joy-Con لوحدة التحكم في الألعاب Switch لتقدم تجربة أفضل في الألعاب، حيث رصدت براءة إختراع جديدة لوحدة Switch في الولايات المتحدة.

تخطط شركة Nintendo لتطوير تصميم غير تقليدي لوحدة التحكم في الألعاب Switch يقدم للمستخدمين تجربة أفضل في وحدات Joy-Con بتصميم مرن وأكثر راحة في الألعاب، لذا قدمت الشركة براءة إختراع جديدة بتصميم قابل للإنحناء في وحدة التحكم في الألعاب.

ولقد تقدمت Nintendo ببراءة الإختراع الجديدة لتصميم Switch في الولايات المتحدة، حيث تتميز أدوات Joy-Con بمفاصل في المنتصف تدعم إنحناء النصف العلوي لتكون بتجربة مريحة للمستخدمين في الألعاب.

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أيضاً من المقرر أن تدعم الوحدات الإنحناء في حالة إقترانها بوحدة التحكم في الألعاب أو في حالة إنفصال وحدات Joy-Con الجانبية عن Switch، حيث يعد هذا التغيير الأهم في تصميم Switch الجديد بينما لا تختلف المهام والمواصفات الأخرى في وحدة التحكم في الألعاب.

يذكر أن Nintendo قدمت هذا العام وحدة التحكم في الألعاب Switch Lite التي جاءت بتكلفة أقل من الإصدار الأصلي مع بعض التغييرات في التصميم، لكن لا يمكن التأكيد في الوقت الحالي على أن Nintendo ستقدم هذا التصميم في إصدار متطور Pro من Switch، إلا أن Nintendo تبحث بالتأكيد عن التصميم الجديد والأفضل لوحدة التحكم في الألعاب Switch.

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