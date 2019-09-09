بنتلي تكشف عن تفاصيل الطراز الأحدث من سيارة Continental GT

أعلنت شركة بنتلي Bentley عن التفاصيل الكاملة لطراز (GT V8) الجديد من سيارتها (Continental GT) الرائدة، وغيرها من المواصفات والتجهيزات الجديدة التي تم إطلاقها عبر طرازات العام الجديدة للسيارة.

وتم تجهيز طراز هذا العام من سيارة (Continental GT W12) بسقف زجاجي بانورامي جديد.

في حين تتوفر الآن كافة طرازات (Continental GT) بخيارات أنيقة أخرى، مثل لمسات ألياف الكربون عالية اللمعان في الواجهة الأمامية والأبواب الجانبية داخل المقصورة لتعزيز طابع الرفاهية الذي تشتهر به بنتلي.

وبفضل محرك البنزين (V8) القوي، فإن طراز (Continental GT V8) يجمع ما بين تجربة قيادة حيوية وتفاعلية من جهة ومستويات لا مثيل لها من التكنولوجيا الفخمة والمتطورة.

وأُطلق مؤخرًا طراز (V8) على تطبيق بنتلي للتخصيص (Car Configurator)، حيث يمكن للعملاء استكشاف مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لتصميم سيارة فريدة من نوعها تتوافق مع مختلف الأذواق والاحتياجات وأسلوب الحياة الفردية.

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وغالباً ما تعتبر (Continental GT) واحدة من أكثر السيارات حصرية وتفردًا، حيث يتوفر 7 مليارات خيار يمكن للعملاء انتقاء منها لتخصيص تصميم سيارتهم.

ويتميز السقف الزجاجي البانورامي بإضفاء تجربة ورؤية ممتعة للركاب من منظور جديد خلال رحلاتهم الاستثنائية داخل المقصورة التي تعكس مدى براعة وحرفية علامة بنتلي.

ويتوفر السقف الجديد حصرياً على طرازات (Continental GT W12) كوبيه مقابل سعر يبدأ من 3150 جنيه إسترليني.

وجرى تطوير السقف الجديد باستخدام زجاج مستقطب يسهم في تقليل وهج الشمس، مما يتيح للركاب رؤية أوضح لمحيطهم.

كما يوجد ستارة داخلية يمكن تشغيلها إلكترونياً من وحدة التحكم وإغلاقها، ليحصل الركاب على بعض الخصوصية وفرصة الاستمتاع بالرفاهية التي توفرها مقصورة (Continental GT) الفاخرة.

وتكسى الستائر الداخلية بجلد ألكانتارا الفاخر (Alcantara)، وتتوفر بألوان تتطابق مع ألوان الفرش الخمسة عشر المتوفرة لدى بنتلي.

كما تتوفر الآن كافة طرازات (Continental GT) بخيارات أنيقة أخرى، مثل لمسات ألياف الكربون عالية اللمعان لتعزيز طابع الرفاهية الذي تشتهر به مقصورات بنتلي.

وتتوفر ألياف الكربون عالية اللمعان في الواجهة الأمامية والأبواب الجانبية داخل المقصورة، بينما تغطي قشرة خشبية باللون الأسود اللامع (Piano Black Veneer) وحدة التحكم المركزية.

وجُهزت (Continental GT V8) بمحرك سعة 4.0 لتر من الجيل الجديد يعمل بنظام الشاحن التوربيني التوأمي ويولد قوة 542 حصانًا و 568 رطل-قدم من عزم الدوران.

ويجمع المحرك الجديد بين القوة الهائلة والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تميزه بهدير محرك (V8) المميز بالرغم من وجود نظام العادم الرباعي الأنابيب الأنيق.

يذكر أنه قد تم تصميم وهندسة الجيل الثالث من سيارة (Continental GT V8) بنسختي كوبيه والمكشوفة وتصنيعها يدويًا بمدينة كرو في بريطانيا.

ويجمع الطراز الفريد ما بين الأداء التفاعلي مع السائق والتصميم الجذاب والتكنولوجيا المتطورة.

مجموعة فريدة من قدرات السيارة الفاخرة عالية الأداء:

تشكل سيارة (Continental GT) الجديدة من الجيل الثالث أوج إنجازات بنتلي التصميمية والهندسية، حيث أنها تنتمي إلى فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء التي كانت قد أسستها علامة بنتلي في عام 2003 حين أطلقت الجيل الأول من سيارة (Continental GT).

وتتميز سيارة (GT V8) بنظام قيادة ديناميكي بسبب التوزيع الممتاز للوزن، مما يوفر تجربة واحساساً أكبر للمرونة والاستجابة.

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ويوفر محرك البنزين (V8) الجديد سعة 4.0 لتر و 32 صمامًا سرعة قصوى تبلغ 318 كيلومتر في الساعة، وتسارع من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة بغضون 4 ثوان لطراز كوبيه.

أما طراز (Convertible) المكشوف، فيحقق تسارع من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة بغضون 4.1 ثوان.

وإلى جانب الأداء النشط، فإن سيارة (GT V8) توفر كفاءة محسنة في استهلاك الوقود، والتي تعود جزئياً إلى قدرة المحرك على تشغيل أربعة من اسطواناته الثمانية فقط، وذلك في ظروف مناسبة، من دون التأثير على متعة القيادة.

كما يستفيد المحرك الجديد من تقنية التشغيل والإيقاف المتوفرة أيضاً عند القيادة بسرعات تقترب من التوقف.

وتتميز (Continental GT) الجديدة بتصميم أنيق وجذاب للغاية، وعجلات معدنية مصقولة مقاس 20 إنشًا ذات 10 أضلاع، مع إمكانية اختيار من بين تسعة تصاميم مختلفة من العجلات بأحجام أكبر تصل حتى 22 إنشًا.

وتتميز كل من طرازات كوبيه (Coupe) والمكشوفة (Convertible) بنظام عادم رباعي الأنابيب وشارات (V8) دقيقة تزين الأجنحة الأمامية.

ويوفر التصميم الداخلي المبتكر والفاخر في سيارة (Continental GT V8) تحسينات استثنائية تميزها ضمن فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء.

وتضم المقصورة الداخلية المصممة بحرفية يدوية مواد طبيعية متجانسة التصميم، مثل الجلود عالية الجودة، ومجموعة نادرة من القشرات الخشبية المستدامة.

أما نظام بنتلي الصوتي فيضم 10 مكبرات للصوت تولد جو ترفيهي بقدرة 650 واط.

كما تستعرض سيارة (GT V8) باقة ابتكارات تتمحور حول السائق، مثل لوحة أجهزة قياس متقدمة ورقمية بالكامل؛ ووحدة عرض دوارة من (Bentley (Bentley Rotating Display.

وتشتمل هذه الوحدة على شاشة لمس رائعة قياس 12.3 إنشًا موجودة في وحدة ثلاثية الجوانب، وهي تدير القشرة الخشبية لتكشف عن شاشة اللمس وكذلك ثلاثة عدادات تناظرية أنيقة.

وتوفر سيارة (Continental GT V8) الجديدة شخصية القيادة المتوقعة من سيارة فاخرة عالية الأداء ورائدة في فئتها، إلى جانب الفرصة لاستكشاف مجموعة من وضعيات القيادة المتوفرة عبر نظام بنتلي للتحكم بديناميكيات القيادة (Drive Dynamics Control).

ويمكن الاختيار من بين أنماط قيادة مختلفة: النمط المريح (Comfort)؛ أو نمط بنتلي؛ أو النمط الرياضي (Sport)، حيث يتم تعديل نظام التعليق والمحرك وصندوق التروس وأنظمة الشاسيه الأخرى بما يتناسب مع نمط القيادة المختار.

وتتمتع سيارة (Continental GT V8) بنسختيها الكوبيه والمكشوفة بميزة القيادة الديناميكي (Bentley Dynamic Ride) من بنتلي كتجهيز إضافي، وهي عبارة عن نظام تحكم متطور وذكي مانع للانقلاب للتحكم بالسيارة.

ويعمل النظام على مراقبة وضبط المشغلات الإلكترونية في القضبان المانعة للانقلاب والمتواجدة في كل من محاور السيارة الأمامية والخلفية، وبالتالي يحسن من خصائص التماسك وراحة القيادة، كما يمنح شعوراً بأن السيارة أخف وزناً وأكثر دقة.

ويعمل نظام التعليق الهوائي على تعزيز وتحسين راحة الركوب والخصائص الديناميكية للسيارة، ويتيح إمكانية التغيير من درجة صلابة النابض الرياضية إلى درجة النعومة المناسبة لسيارة الليموزين الفارهة وفقاً لنمط القيادة الذي يختاره السائق.

أما نظام التخميد النشط، فيعمل على توفير الراحة والثبات أثناء القيادة من خلال تخميد اهتزازات مجموعة الدفع بشكل متواصل، وذلك بحسب حالة الطريق، وتحرك المركبة ومتطلبات السائق.

وتتوفر طرازات (GT V8) بمجموعة واسعة من ميزات مساعدة السائق، مثل نظام دفع فعال بجميع العجلات، ونظام التوجيه الكهربائي المعزز آليًا، وميزة المساعدة الفعالة في الحفاظ على المسار، ونظام المساعدة المرورية، ونظام المساعدة على ركن السيارة.