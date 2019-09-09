شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يطلبون مساعدة الجمهور لتسمية كوكب خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب علماء الفلك الجمهور مساعدتهم فى تسمية كوكب غازى بكوكبة الوشق على بعد حوالى 740 سنة ضوئية من الأرض.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، طلب علماء الفلك من الشباب البريطانى التوصل إلى اسم جديد لهذا الكوكب الموجود خارج المجموعة الشمسية، كجزء من مسابقة عالمية يديرها الاتحاد الفلكى الدولى (IAU).

وتمت دعوة حوالى 93 دولة لتسمية أنظمة كوكبية مختلفة، أما بالنسبة للمملكة المتحدة فسيكون عليها تسمية الكوكب المذكور أعلاه، والذى يدور حول الشمس مثل كوكب الأرض، كما تُعرف النجمة المضيفة لهذا الكوكب باسم WASP-143.

وقال البروفيسور روبرت والش، أستاذ الفيزياء الفلكية فى جامعة سنترال لانكشاير (UCLan) ومنسق التواصل الوطنى فى المملكة المتحدة لجامعة IAU: "هذه فرصة لا مثيل لها لمدرسة أو مجموعة شباب لتترك بصماتها على الكون، فتخيل أن يكون هناك نجم أو كوكب بالاسم الذى اخترته للأبد".

Advertisements

وأضاف والش: "نأمل أن يتبنى المعلمون وقادة الشباب هذه المسابقة كوسيلة لإشراك الشباب فى العلوم من خلال استكشاف العجائب وراء نظامنا الشمسي."

يمكن للمدارس ومنظمات الشباب فى جميع أنحاء البلاد تقديم اقتراحاتهم بين الجمعة 6 سبتمبر والجمعة 18 أكتوبر، عبر نموذج التقديم عبر الإنترنت، لتقوم لجنة من خبراء الفلك بتقليص الأسماء إلى الاختيار النهائى قبل التصويت العام للاسم المفضل فى منتصف نوفمبر.

وسيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة فى منتصف ديسمبر جنبًا إلى جنب مع جميع الأسماء الأخرى المختارة من الدول المشاركة فى المسابقة.