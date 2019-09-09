شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مذيعة أمريكية تقاضى فيس بوك بعد ظهور صورتها بإعلان جنسى على الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت "كارين هيب" مذيعة Fox 29 News دعوى قضائية ضد فيس بوك و Giphy و Imgur و Reddit بسبب انتهاك خصوصيتها والتسبب فى ضرر بسمعتها يتعذرإصلاحه، بعد ظهور صورة لها ملتقطة بواسطة كاميرات المراقبة بأحد المتاجر، على تلك المواقع دون موافقتها.

نقلاً عن موقع " انجادجيت " الأمريكى، ليس من الواضح كيف انتشرت الصورة لكنها ظهرت فى إعلان على فيس بوك، وصور Imgur مع علامات ذات طابع جنسى، بالإضافة إلى وجودها بموقع Reddit بفئة الصور الجنسية للنساء المسنات.

وقالت هيب إنها لم تكن تعلم التقاط هذه الصورة لها، كما لم تكن على دراية بكيفية انتشارها على الإنترنت، لذا قامت برفع دعوى تطالب فيها المواقع المذكورة بحذف الصورة ودفع التعويضات اللازمة.

ولا تعد فرص نجاح القضية عالية، إذ تحمى المادة 230 المواقع من المسؤولية عن المحتوى الذى تم تحميله بواسطة المستخدم، بما فى ذلك المعلنون، لذا تعين على "هيب" إظهار إما أن المواقع استضافت الصورة عن قصد أو استهدفت الأفراد الذين حمّلوا الصورة

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