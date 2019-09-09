شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هجوم DDOS المسئول عن تعطل موقع ويكيبيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت ويكيبيديا من انقطاع عالمي ليلة الجمعة وصباح السبت بعد أن قامت مجموعة من الهاكرز بتعطيل الموقع من خلال هجوم (DDOS)، ولم يتمكن المستخدمون عبر أوروبا من الوصول إليه لعدة ساعات.

كما تأثر المستخدمين في أجزاء من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وقال متحدث باسم مؤسسة ويكيبيديا المؤسسة الخيرية التى تدير الموقع: "لقد تعرض ويكيبيديا لهجوم خبيث أدى إلى توقفه عن العمل في عدة بلدان لفترات متقطعة".

وأضاف المتحدث باسم ويكيبيديا: "كواحد من أكثر المواقع شعبية في العالم، يجذب ويكيبيديا في بعض الأحيان الهاكرز، لذا نعمل في بيئة معقدة ومتطورة بشكل متزايد جنبا إلى جنب مع بقية الويب، حيث تتطور التهديدات باستمرار، وندين هذه الأنواع من الهجمات، فهى لا تتعلق فقط بتعطيل ويكيبيديا، بل تهدد إزالة الحقوق الأساسية لكل فرد في الوصول إلى المعلومات ومشاركتها بحرية، ونحن في ويكيبيديا ومؤسسة بحماية هذه الحقوق للجميع".

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جدير بالذكر يحدث هجوم DDOS عندما تحاول شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوتر الوصول إلى موقع ويب معين أو خدمة إنترنت في نفس الوقت، مما يتسبب في انهياره تحت ضغط "الترافيك" الزائد.

يمكن أن تتكون هذه الشبكات، من عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر، والتي تم اختراقها من قبل الهاكرز دون علم مالكيها.