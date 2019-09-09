لصوص يكتشفون أنهم أهدروا وقتهم بعد سرقة هواتف iPhone بقيمة 300 آلف دولار

فاطمة أيت طالب - دبي -

تعتبر هواتف iPhone سلعة مطلوبة ويريد الجميع الحصول عليها. هواتف iPhone المُستعلة تواصل الإحتفاظ بجزء كبير من قيمتها أثناء إعادة البيع، وهذا هو السبب في أن العديد من المحتالين واللصوص يستهدفون منتجات آبل بصفة عامة. في الواقع، كشف تقرير صدر في نهاية الأسبوع المنصرم أن مجموعة من اللصوص قاموا بإقتحام أحد متاجر آبل في مدينة بيرث الأسترالية حيث قاموا بسرقة هواتف iPhone بقيمة 300 آلف دولار.

بينما يعتقد اللصوص أنهم حصلوا على غنيمة ضخمة، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك. هذا لأن لدى شركة آبل تدابير أمنية تطبقها في مثل هذه الحالات، فهي الآن تعرف الأجهزة التي سُرقت، وقامت بقفلها عن بعد وجعلتها عديمة الفائدة. هذا يعني أن اللصوص إنتهى بهم المطاف الآن مع كومة من هواتف iPhone العديمة الفائدة، على الرغم من أننا نظن أنه لا يزال بإمكانهم بيع المكونات، على الرغم من أنها قد لا تكون مربحة بقدر بيع الهواتف نفسها.

كما حذرت Det Snr Const Whelan المستهلكين من شراء هذه الهواتف المسروقة، وخاصة إذا كانت الصفقة تبدو جيدة جدًا بحيث صرحت بالقول : ” عليك أيضًا أن تسأل نفسك، هل تريد أن تهدر أموالك التي كسبتها بصعوبة على شيء غير مفيد مثل لبنة المنزل؟ من خلال شراء منتج السوق السوداء هذا، فإنك تتسبب في النهاية في حدوث عمليات السطو هذه، لأنك تُنشئ سوقًا حيث يمكن للناس شراء التكنولوجيا بأسعار أرخص. وهذا يجعل هذه الفئة من الناس تريد القيام بذلك مرة أخرى “.