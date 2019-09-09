شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استراليا تطالب بحظر المواقع التى تستضيف فيديو حادث نيوزيلندا الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت "جولى إنمان" مفوضة السلامة الإلكترونية الحكومية مزودى خدمات الإنترنت فى البلاد بحظر ثمانية مواقع تعرض فيديو كرايستتشيرش الإرهابى المروع.

نقلاً عن موقع " انجادجيت" الأمريكى، تأتى هذه الخطوة بعد أن طالب رئيس الوزراء "سكوت موريسون " كلاً من إنمان ومقدمى خدمات الإنترنت بإنشاء بروتوكول لحظر هذه المواقع، كما سيكون مكتب المفوض مسؤولًا أيضًا عن مراقبة المواقع وسيقوم بإلغاء حظرها فى حالة سحب الفيديو.

ويمنع هذا الحظر الأستراليين من زيارة المواقع ما لم يستخدموا بدائل مثل شبكات VPN، حيث يؤكد المسؤولون أن هذا ليس حلاً جذريا، إلا أنه يهدف إلى محاربة المواد غير القانونية، فمثل هذا الفيديو الذى تم إعداده يمكن أن يحفز على المزيد من الهجمات الإرهابية.

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