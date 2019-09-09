شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ساعات من عقد مؤتمر أبل.. أبرز مزايا هواتف أيفون المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن عقد شركة أبل لمؤتمرها السنوى الشهير الذى تكشف خلاله عن أحدث هواتف أيفون الجديدة، حيث من المنتظر أن تكشف عن هواتف أيفون 11، وذلك بعد أشهر من الشائعات والتسريبات المرتبطة بهذه الأجهزة، فرغم أنه لا تزال سوى ساعات قليلة على موعد المؤتمر لا تزال الشائعات تتوالى حتى الآن، وفيما يلى نعرض أبرز ما نتوقعه من أبل.

أبرز مواصفات هواتف ايفون: - كاميرا خلفية بـ 3 عدسات

حيث من المتوقع أن يكون أكبر تغيير قادم لهواتف أيفون هذا العام فى الكاميرا، إذ أشارت العديد من التقارير إلى أن هواتف أيفون الجديدة ستكون بكاميرا خلفية ثلاثية، لكن ليس من الواضح أى من الهواتف الثلاث الجديدة ستدعم نظام الكاميرا الثلاثية، فيما أفادت التقارير بأن هذه الميزة ستكون مقتصرة على الهاتف الأعلى سعرا.

- كاميرا أمامية أفضل

كشفت المحلل الشهير "مينج تشى كو" أن كاميرا هواتف آيفون الجديدة االأمامية سيجرى ترقيتها، حيث ستصل دقتها إلى 12 ميجابكسل، وهى زيادة كبيرة بالنسبة لدقة 7 ميجابيكسل الموجودة فى تشكيلة هواتف آبل الحالية.

- معالج أفضل

كعادتها كل عام، تقوم أبل بترقية المعالج، الأمر الذى يعزز سرعة الهاتف وعمر البطارية، حيث غالبا ما يتم تصنيف معالجات آبل كأفضل أداء من قبل المحللين، من المتوقع أن تعمل هواتف آيفون 11 الجديدة بالمعالج الأحدث A13، الذى سيجرى تصنيعه وفق تقنية 7 نانومتر، والذى يقدم أداءً أقوى.

Advertisements

- الشحن اللاسلكى

رغم أن أبل أعلنت العام الماضى عن إلغاء شاحنها اللاسلكى AirPower لهواتف آيفون، إلا أن الكثير من المحللين يتوقعون أن تضم هواتف أيفون 11 ميزة الشحن اللاسلكى العكسى التى تتيح للمستخدم شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا من الهاتف.

- تحسين تقنية التعرف على الوجه Face ID

من المنتظر أتقوم شركة أبل بعمل تحسينات على نظام التعرف على الوجه لهواتف آيفون القادمة، إذ ستضم الهواتف مستشعر Face ID محدث، لتسهيل فتح الهاتف، والموافقة على المدفوعات عبر الهاتف بطريقة أكثر سلاسة، وفقًا لتقارير بلومبرج.

- الاستغناء نهائيا عن ميزة Touch 3D

كشفت العديد من التقارير إلى أن شركة أبل ستتخلى فى هواتف أيفون 11 المقبلة عن ميزة Touch 3D، والتى كانت تعرض قائمة مختصرة للإجراءات السريعة عند الضغط على بعض الأيقونات.

- بطارية أكبر

من المنتظر أن تمتلك هواتف أيفون المقبلة، بطارية أكبر من التى كانت موجودة فى الإصدارات السابقة، حيث من المنتظر أن تترواح من 5 إلى 20% زيادة فى سعة البطارية حسب الطراز.