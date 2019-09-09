تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..أبل تستعد للكشف عن أيفون 11 وفيلم جديد للثقوب السوداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلاً بالكثير والكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة، جنبًا إلى جنب الكثير من الأحداث الفلكية المختلفة، ومن أبرزها خطط علماء الفلك لتصوير فيلم عن الثقوب السوداء، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الأخبار التكنولوجية والفلكية لأول مرة .. أبل تعرض بث مباشر لإطلاق ايفون11 على يوتيوب وكالة الفضاء الروسية تحدد موعد اختبار صاروخ "سويوز-6" جوجل وفيس بوك وتويتر تتعاون مع BBC لمكافحة انتشار الأكاذيب عبر الإنترنت Advertisements شاهد أحدث جهاز يخدم غير القادرين على الحركة بواسطة "الذكاء الاصطناعى" إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين الكويكبات والنيازك والمذنبات "آبل" تنتقد "جوجل" لمبالغتها فى تقدير اختراقات هواتف آيفون التلوث البلاستيكى سبب زيادة وصول الزئبق السام إلى الحيوانات البحرية والبشر علماء الفلك يخططون لتصوير فيلم للثقب الأسود أثناء ابتلاعه للأجسام القريبة

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