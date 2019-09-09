علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..أبل تستعد للكشف عن أيفون 11 وفيلم جديد للثقوب السوداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلاً بالكثير والكثير من الأخبار التكنولوجية المهمة، جنبًا إلى جنب الكثير من الأحداث الفلكية المختلفة، ومن أبرزها خطط علماء الفلك لتصوير فيلم عن الثقوب السوداء، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الأخبار التكنولوجية والفلكية

لأول مرة .. أبل تعرض بث مباشر لإطلاق ايفون11 على يوتيوب

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