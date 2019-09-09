بسبب مذبحة نيوزيلندا.. أستراليا تمنع الدخول لـ8 مواقع بالإنترنت

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أمرت أستراليا شركات الإنترنت بمنع الدخول إلى 8 مواقع ما زالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا في وقت سابق من العام الجاري.

وكان شخص مسلح ببنادق نصف آلية قد هاجم مسلمين أثناء صلاة الجمعة في “كرايست تشيرش” في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا في 15 مارس الفائت. وبث المهاجم الهجوم على الهواء على “فيسبوك” و”تويتر”، وجرى مشاركة مقطع الفيديو على نطاق واسع.

وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو، ولكن جولي انمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية بأستراليا، قالت الأحد إن 8 مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى.

وقالت في بيان عبر البريد الإلكتروني: “لا يمكن أن نسمح باستخدام هذه المادة البشعة لتشجيع أو التحريض أو الإيعاز على القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية”.

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ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية وسط تركيز أستراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الإنترنت.

وأقرت أستراليا في أبريل قانوناً يسمح لكانبيرا بتغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 10% من دخلها العالمي السنوي وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى 3 سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف “بسرعة”.

المصدر: سيدني – رويترز