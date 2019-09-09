مراهق يُصاب بجلطة دماغية بعد قضائه الكثير من الوقت في لعبة PUBG

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن ألعاب الفيديو يمكن أن تكون غامرة، وفي بعض الحالات تسبب إدمانًا كبيرًا، فمن المهم أن نأخذ استراحة من اللعب والقيام بجولة في المنزل، والقيام ببعض الأعمال، وفي حالة ما لم تكن لاعبًا محترفًا، فسوف يكون أفضل لو قمت بالتركيز على الأجزاء الأخرى من حياتك.

لسوء الحظ بالنسبة لمراهق في حيدر آباد بالهند، يبدو أنه كان غير قادر على مقاومة جاذبية لعبة PUBG، لدرجة أنه تعرض لجلطة دماغية بعد لعبه بإستمرار دون توقف. ووفقا للأطباء، فقد نسبوا إصابته بجلطة في الدماغ إلى قضاء الكثير من الوقت في ألعاب الفيديو.

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يدعي التقرير أن المراهق شعر فجأة بأن يده اليمنى وساقه أصبحت مخدرة، مما أدى إلى إصابته بجلطة دماغية. يُقال أن الجلطة الدماغية أكثر شيوعًا بين كبار السن، ولكن يبدو أن نمط حياة المراهقين الذي يتطلب الكثير من أوقات الجلوس قد يكون هو المشكلة، حيث غالبًا ما يتخطى اللاعب الوجبات ما يؤدي إلى أمراض مثل فقدان الوزن الحاد، والحرمان من التغذية، والجفاف.

ووفقا لأم المراهق، فهي تقول أن إبنها كان يلعب اللعبة من الساعة مساءً إلى غاية الساعة الرابعة صباحًا حيث يتوقف مؤقتًا عن اللعب لمزاولة وظيفته بدوام جزئي كصبي تسليم الصحف. وهو أيضًا طالب في السنة الثانية من البكالوريوس. لحسن الحظ، هذه القصة لها نهاية سعيدة، فقد قيل أن المراهق قد شُفي وخرج من المستشفى.