بعض مستخدمي Windows 10 يشتكون من إستهلاك Cortana للكثير من موارد حواسيبهم

فاطمة أيت طالب - دبي - من المعروف أن المتصفح Google Chrome يستهلك الكثير من الذاكرة العشوائية، ولكن بالنسبة لبعض المستخدمين، فليس لديهم سوى خيار مواصلة إستخدام هذا المتصفح بسبب الميزات التي يوفرها لهم وفترة الإستخدام الطويلة. ومع ذلك، ماذا لو كانت ميزة لم تستخدمها مطلقًا هي من تقوم بإستهلاك موارد الحاسوب الخاص بك، ألن يكون ذلك مزعجًا؟

لسوء الحظ بالنسبة لبعض مستخدمي Windows، فيبدو أنه بعد الترقية إلى النسخة KB4512941 من نظام Windows 10، كان هناك عدد لا بأس به من المستخدمين الذين يُبلغون عن وجود خلل يؤدي إلى إستهلاك المساعد الرقمي Cortana لموارد أكثر من اللازم. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فإن Cortana هو المساعد الرقمي التابع لشركة مايكروسوفت والذي تأمل من خلال منافسة الحلول المماثلة مثل Siri من آبل و Google Assistant من جوجل.

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أعرب بعض المستخدمين عن إستهلاك المساعد الرقمي Cortana لكافة الموارد، وأن حواسيبهم أصبحت تعاني الآن من البطء. ووفقا للبعض، يتسبب Cortana في إستهلاك 30 إلى 40 في المئة من موارد الحاسوب وحتى عندما لا يكون قيد الإستخدام. ما زاد الطين بلة، هو أنه كان لدى شركة مايكروسوفت فرصة للتعامل مع المشكلة قبل إصدار التحديث، ولكن لسبب من الأسباب لم تفعل ذلك.

أثناء إختبار التحديث، كان المستخدمون يقدمون ملاحظات من خلال Feedback Hub للشركة حيث أشار البعض إلى مشاكل المعالجة. نأمل مع العدد المتزايد من الشكاوى أن تقوم شركة مايكروسوفت بإعادة النظر في التحديث.