شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد "دوريان".. 4 تغييرات تحدثها الأعاصير.. الفيضانات أخطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب إعصار دوريان العديد من الأراضى منها جزر البهاما، وتسبب فى عدد من القتلى والخسائر المادية الضخمة، ولكن السؤال الأهم الآن كيف تؤثر مثل هذه الأعاصير على طقس البلاد بعد التعرض لها.

وفقًا لما ذكره موقع "phys" العلمى، قال البروفيسور بول ميلر، مساعد قسم علوم المحيطات وعلوم السواحل في جامعة ولاية جنوب كارولينا، إنه بعد نزول إعصار على اليابسة، فإنه يمكن أن يؤثر على الطقس في الأسابيع والأشهر التالية.

وهذه هى التأثيرات المتوقعة للطقس إذا لم تكن هذه الأراضى عشبية ويوجد بها أشجار يمكنها التعامل مع التغييرات:

1. يمكن أن تنخفض الرطوبة.

Advertisements

2. بدون أوراق الشجر التى تبرد السطح، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الهواء.

3. قد تكون المجتمعات أكثر عرضة للفيضانات السريعة في الأيام أو الأسابيع التي تعقب الإعصار بسبب الأمطار الغزيرة.

4. تؤدي التصريفات المرتفعة في الأنهار والجداول إلى أعمدة كبيرة من الرواسب في المحيط، وقد تؤثر على الجمبري والصيد وصناعة المأكولات البحرية.