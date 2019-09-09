شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم حوت ودولفين نفقت بسبب التلوث خلال 7 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر بعض الأشخاص على ما يقرب من 5000 دولفين وحوت وخنزير البحر نافقة على الشواطئ فى جميع أنحاء المملكة المتحدة فى فترة سبع سنوات، وجمع البيانات باحثون من جمعية الحفاظ على الحياة البرية بجمعية علم الحيوان في لندن.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إنه تم جرف 4.896 من الثدييات على الشواطئ نافقة في الفترة ما بين 1 يناير 2011 و31 ديسمبر 2017، وهذا يمثل زيادة بنسبة 15%.



دولفين

وشملت أسباب الوفاة التعرض للتلوث والنفايات والتشابك في معدات الصيد والاصطدام بالسفن والمرض، فيما تتيح برامج المراقبة المشابهة للعلماء معرفة كيف تتغير مجموعات الأنواع المختلفة وكيفية حمايتها.

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وأجرى الدراسة خبير الثدييات البحرية روب ديفيل من جمعية علم الحيوان فى لندن وزملائه، الذين لاحظوا 21 نوعًا، أي ما يقرب من ربع جميع الثدييات البحرية المعروفة، بالإضافة إلى ستة أنواع من السلاحف البحرية وعدة أنواع من أسماك القرش الكبيرة الحجم.



حيتان

كما حقق الفريق فى العديد من الأحداث الواسعة النطاق التى تضم حيوانات متعددة، وأجرى الباحثون أيضًا 1030 فحصًا بعد الوفاة لتحديد سبب موت الحيوانات الفردية.

ووجدوا أن اثنين من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا هما الأمراض المعدية والتورط غير المقصود فى معدات الصيد، وبالإضافة إلى ذلك، وجد الخبراء أن 25 حيوانًا ماتت على ما يبدو نتيجة اصطدامها بسفينة عابرة.