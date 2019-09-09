شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نوع نادر من الطيور يتم إطلاقها فى بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من 600 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق العلماء نوعا من الطيور النادرة تسمى باللقالق البيضاء على أمل أن تتكاثر في بريطانيا لأول مرة منذ 600 عام، حيث تم تواجد 24 منها ضمن مشروع للأنواع المنقرضة فى غرب ساسكس.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد هذه الطيور هى الأولى من بين 50 زوجًا آخر منقرض قد تكاثر، وسيتم إطلاقه بحلول عام 2030.



اللقالق البيضاء

ويمكن للقالق البيضاء العيش لمدة 30 عامًا وتمتلك جناحا طوله 7 أقدام، وله حلقات بألوان زاهية على أرجله، ويتم تشجيع الناس على الإبلاغ عن أى مشاهدات للطائر لمساعدة العلماء على فهم تحركاته.

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وقد يهاجر البعض في الأسابيع القليلة المقبلة عبر الصحراء إلى غرب إفريقيا، على ارتفاع 16000 قدم، حيث قالت لوسي جروفز، من صندوق Durrell Wildlife Conservation Trust التى تشارك في المشروع، "لقد تلقينا تقارير تبين أن الطيور أبهرت السياح خلال إطلاقها".



اللقالق البيضاء 2

وتبني اللقالق أعشاشًا ضخمة في الأشجار والأبراج الطويلة، وكانت من قبل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تم تسجيل آخر عش تكاثر في كاتدرائية سانت جيلز في إدنبرة عام 1416.