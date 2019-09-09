شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة جديدة للحياة البرية.. تغير المناخ يؤثر على حيوان السمندل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير أبحاث حديثة من جامعة مونتانا إلى أن تقلب تدفق الهواء الناجم عن تغير المناخ سيؤثر سلبًا على بقاء حيوان السمندل، حيث إنه يعيش فى خمسة جداول بنيو هامبشاير، تشهد جميعها تقلبات أكبر بين التدفقات المنخفضة والعالية الناتجة عن تغير المناخ.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys" العلمى، كشف الباحثون عن أن تقلب تدفق الهواء يمكن أن تقتل السمندل، عندما تحاول التحول من يرقة إلى حيوان بالغ.

وقال البروفيسور وينسور لوى، قائد الدراسة: "هذا العمل مهم لأنه يوسع معرفتنا بآثار تغير المناخ على مجموعة متنوعة من الأنواع التي غالبًا ما يتم إغفالها لأنها تقضي معظم حياتها تحت الصخور وتقطع الأشجار في مجاري المياه الصغيرة".

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وأضاف لوي: "جداول المياه العمودية الصغيرة هى موطن لأنواع مختلفة ومصدر للمياه النظيفة للمجتمعات التى تعيش في مجرى النهر، ولكن من السهل أيضًا التغاضى عن هذه النظم الإيكولوجية".

وأكد لوى: "عملنا يؤكد ضعف النظم الإيكولوجية لمياه الأمطار في عصر تغير المناخ هذا، والحاجة إلى حماية أنواع المياه المستضعفة".

كما أنه باستخدام مجموعة بيانات تم جمعها خلال 20 عامًا، أظهر الباحثون أن وفرة السمندل البالغ قد انخفضت بنسبة 50٪ تقريبًا منذ عام 1999، لكن لم يلاحظ أي اختلاف لوفرة اليرقات.

ووجدوا أن عددًا قليلاً من السمندل نجوا من التحول خلال سنوات، عندما كان معدل تدفق البخار مرتفعًا، ما أدى إلى انخفاض عدد السكان البالغين.