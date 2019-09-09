شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك إضافة اختصار الوضع الليلى لمركز التحكم بهواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل نظام الوضع الليلى Dark Mode لهواتف أيفون وأجهزة أيباد، مع نظام تشغيل iOS 13 وiPadOS 13، حيث يوفر هذا الوضع ميزة التعتيم عبر نظام التشغيل بأكمله، وسواء كنت تستخدمه تلقائيًا استنادًا إلى الوقت من اليوم أم لا، فمن السهل إضافة اختصار يدوى للتبديل إلى الوضع الليلى فى مركز التحكم على جهاز iPhone أو iPad. طريقة إضافة الاختصار طريقة إضافة الاختصار - افتح الإعدادات، وأذهب إلى مركز التحكم. - اختر تخصيص مركز التحكم. Advertisements - ضمن خيار "مزيد من عناصر التحكم"، اضغط فوق رمز "+" الموجود بجوار الوضع الليلى Dark Mode - استخدم رمز الأسطر الثلاثة على اليمين لتنظيم موقعه فى الشاشة. يمكن الآن من خلال هذا الخيار التبديل السريع بين الوضع الليلى وإيقاف تشغيله فى "مركز التحكم"، حيث عند فتح "مركز التحكم"، سترى اختصار "الوضع الليلي" والذى يمكن الضغط عليه لتشغيله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك إضافة اختصار الوضع الليلى لمركز التحكم بهواتف أيفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.