تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. تحطم جينيسيس أول مركبة تعيد عينات لمكان أبعد من القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت المركبة الفضائية "جينيسيس" التابعة لـ ناسا في يوتا بعد أن فشلت المظلات التابعة لها فى الانطلاق لهبوط آمن، وذلك فى مثل هذا اليوم لعام 2004، حيث كان "جينيسيس" أول مهمة لاسترجاع العينات من وكالة ناسا منذ برنامج أبولو، وأول من أعاد عينات من أي مكان أبعد من القمر. ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، التقطت المركبة الفضائية جزيئات الرياح الشمسية أثناء الدوران حول نقطة L1 Lagrange التي تبعد حوالي مليون ميل عن الأرض، وهى بقعة بين الأرض والشمس، حيث توازن الجاذبية من كلا الجسمين. Advertisements وجمعت جينيس عينات من الرياح الشمسية باستخدام مصفوفات مصنوعة من أشباه الموصلات فائقة الصغر تسمى "رقائق". وكانت الذرات والأيونات الطافية في الفضاء عالقة بهذه الرقاقات، ولكن الحطام الذى حدث فى صحراء يوتا جعل المركبة التى تحتوى على العينات تتحطم أيضًا فى قطع كثيرة ولكن مع ذلك تمكن العلماء من إنقاذ بعض العينات.

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