كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “gocycle” تقدم دراجة كهربائية جديدة سريعة الطي

متابعة-سنيار: تم تصميم “gocycle GXi”من قبل gocycle بهدف إرساء معيار جديد للتكنولوجيا التي تركز على الركاب في سوق الدراجات الكهربائية القابلة للطي السريع النمو.

ستوفر لك الدراجة الأحدث مزيجا مثاليا من جمال التصميم، والديناميكية و الراحة، كما أن تصميمها الأنيق وألوانها المتطورة تجعلها وسيلة أنيقة ومريحة للتنقل عبر المدينة.

تشتمل التكنولوجيا الرائدة في صناعة gocycle على ضوء تشغيل نهاري مستوحى من السيارات على براءة اختراع (DRL)، قمرة القيادة LED، والتنبؤ الإلكتروني التنظيمي لشركة gocycle.

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يمكّن إطار GXi السريع الطي المستخدمين من طي الدراجة وتثبيتها في غضون 10 ثوانٍ فقط مع احتوائها على بطارية 375 وات مدمجة بالكامل.

يتم توجيه جميع الإلكترونيات بأناقة عبر الإطار مما يوفر تصميما نظيفا وأنيقا لا يجذب الأوساخ ومثالي للتخزين في المكتب أو في أماكن المعيشة الضيقة بالمدينة.

علق ريتشارد ثورب، مصمم gocycle، قائلاً: “في gocycle نحن مدفوعون بالسعي لتحقيق الكمال، مع اتباع نهج nocompromises للتحسين المستمر لمنتجاتنا لجعلها أكثر تركيزًا على الراكب الحضري، وتعتمد GXi على نجاح منصة g3 الخاصة بنا والآن بفضل تقنية الطي السريعة لدينا، فهي توفر حزمة رائعة للركاب الحضريين الأذكياء الذين تستهويهم الدراجات القابلة للطي.