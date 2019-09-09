كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “iPhone 2020” قد يأتي بتصميم جديد كليا

متابعة-سنيار: قال محلل TF International Securities، مينغ تشي كو (عبر 9to5Mac)، أن “iPhone 2020” سيأتي مع إعادة تصميم كبرى.

وفي مذكرة جديدة للمستثمرين، يقول كو إن أجهزة iPhone في العام المقبل ستأتي “بتصميم جديد كليا”.

وكشف المحلل عن ثلاثة تغييرات أساسية ستطرأ على سلسلة الهواتف المنتظرة في عام 2020.

وأورد كو أن آبل ستطلق هاتفا ذا تصميم جديد كليا، فيما عرضت الشركة سابقا تصاميم لهواتف قابلة للطي.

الخاصية الثانية التي يتوقع كو أن تتميز بها هواتف آي فون الجديدة هي إمكانية تشغيل الجيل الخامس من شبكات الاتصال 5G.

أما الخاصية الثالثة فتتعلق بكاميرا الهاتف الجديد، حيث يتوقع أن تكون عدسة الكاميرا ثلاثية، فيما تخلت آبل عن وضع مستشعر “وقت الرحلة” وتكنولوجيا رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد.

وأشار كو إلى أن آبل تنوي إنتاج أجهزة آي فون بشاشات ذات أحجام مختلفة العام المقبل، بالإضافة إلى عودة بعض الخصائص مثل معرف اللمس، وإمكانية توصيله بوصلات USB-C.

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وادعى Kuo سابقا أن أجهزة iPhone 2020 ستأتي بأحجام شاشة جديدة: 5.4 بوصة و 6.7 بوصة، لتحل محل شاشات 5.8 بوصة و 6.5 بوصة الحالية، و سيبقى iPhone 6.1 بوصة (على الأرجح الجيل الثالث iPhone XR) في التشكيلة كذلك.

سيكون iPhone هذا العام هو التكرار الثالث لتصميم iPhone X، الذي صدر في عام 2017، فرغم أنه كان ثوريا في ذلك الوقت، إلا أن صانعي الهواتف الذكية سرعان ما اكتشفوا هاتف iPhone X وتجاوزوه من خلال تصميمات أكثر جرأة.

وهو يعتقد أن هذه الترقيات الرئيسية الثلاثة ستعزز مبيعات iPhone الراكدة.