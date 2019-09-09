Intel تُقرّ أنها خسرت جزءاً من حصتها السوقية للمعالجات و تعد بشراسة أكبر

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال مؤتمر Citi Global Tech، أقرّت شركة انتل عملاقة التكنولوجيا للمحللين بأنها خسرت جزءاً من حصتها السوقية للمعالجات المكتبية، و رغم أنها لم تذكر خصمها مباشرة، إلا أن هذا حصل لصالح منافسها اللدود AMD التي طرحت الجيل الثالث من معالجات Ryzen هذا العام بدقة تصنيع 7 نانومتر من TSMC.

و أكد Jason Grebe أن الشركة ترغب في أن تكون أكثر شراسة في السوق، و هي تعمل على تحسين وضعية طاقتها الإنتاجية حتى لا تواجه مشاكل الشح في الإنتاج التي أصابتها على مدار أشهر طويلة، و أكد جيسون أن انتل ترغب في أن تكون جزءاً من عملية بيع كل معالج على ظهر الأرض. و يُذكر أن انتل تعمل على إعداد المعالج i9–9900KS لطرحه في الأسواق ليكون المعالج الرائد و الأفضل في سوق الحواسيب المكتبية الموجهة إلى محبي ألعاب الفيديو.