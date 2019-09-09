إشاعة: Nvidia تتحضر لطرح بطاقة الرسوم GeForce GTX 1660 SUPER أيضاً

فاطمة أيت طالب - دبي - كنا قد حدثناكم سابقاً عن بطاقة Nvidia للفئة المحدودة GTX 1650Ti، و التي تعتزم الشركة طرحها لتكون نسخة أقوى من بطاقة GTX 1650 الحالية و لكن هذا ليس كل ما بجعبة نفيديا على ما يبدو، فقد ذكر تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت أن الشركة لديها بطاقة رسوم أخرى في الطريق هي GeForce GTX 1660 SUPER.
و بحسب الإشاعة من MyDrivers، فإن هذه البطاقة ربما تحمل ترددات أعلى بقليل من بطاقة GTX الحالية، إلا أن الفرق الأكبر بينهما سيكون على صعيد الذاكرة، و عوضاً عن استخدام 6GB من نوع GDDR5، فإن البطاقة الجديدة ستقوم باستعمال ذاكرة GDDR6 لتصل سرعتها إلى 14 Gbps.
و من المرجح إن تواجدت هذه البطاقة أن يكون سعرها في حدود 250$ و أن يكون الأداء قريباً من بطاقة GTX 1660 Ti، و أقل بقليل.
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