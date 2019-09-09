Intel توجه ضربة إلى AMD من خلال التسويق للمعالج i9–9900KS

فاطمة أيت طالب - دبي - أخذت شركة Intel بالتسويق لمعالجها الجديد Core i9–9900KS من خلال IFA 2019، هذا المعالج الذي سيعمل بتردد 5.0GHz، و الذي تعد انتل أن يكون فائق السرعة، بل و أن يكون المعالج الأسرع لألعاب الفيديو على وجه الأرض. و لم تتردد انتل في توجيه ضربة من تحت الحزام لشركة AMD التي وُجهت إليها اتهامات من المستخدمين بأن معالجاتها الأخيرة لا تصل إلى الأداء الموصوف (specification) عند استعمال تقنية الدفع (Boost)، حيث قالت انتل أنه في عالم تصبح فيه المواصفات و تقنيات الدفع “أقل شفافية”، فلا بد من التركيز على الأداء الفعلي في الألعاب و التطبيقات.

و أكدت انتل أن الشركة تسعى إلى تعزيز أداء الألعاب على معالجاتها من خلال الحلول التقنية المبتكرة على صعيدي العتاد و البرمجيات معاً. و لا زال المعالج مكوناً من 8 أنوية حقيقية و 16 نواة وهمية أو Thread، و 16 MB من ذاكرة L3 cache. و من المتوقع أن يتوفر المعالج بسعر نحو 500$.