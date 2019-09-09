مايكروسوفت تتعاون مع SK Telecom حصراً من أجل تدشين Project xCloud في كوريا

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة ليست بالقصيرة و مايكروسوفت تتحدث عن خدمتها القادمة لاستضافة ألعاب الفيديو سحابياً Project xCloud، و هي الخدمة التي ستنافس Google Stadia من شركة غوغل عن طريق خوادم Azure، و التي ستستهدف الأجهزة الذكية في بادىء الأمر عند إطلاقها.
و قد أكدت مايكروسوفت أن أول استعراض عام للخدمة سيكون في شهر أكتوبر القادم، و اختارت مايكروسوفت كوريا الجنوبية لتدشين خدمتها بفضل الجودة المتطورة لشبكات الانترنت و الاتصالات فيها، و لإثبات كفاءة الخدمة و إظهار ما هي قادرة على القيام به. الخدمة ستنطلق حصراً بالتعاون مع شركة الاتصالات الكورية SK Telecom.
و يُذكر بأن شبكة اتصالات 5G من هذه الشركة فائقة السرعة و قليلة التأخير، كما أنها تملك أكثر من مليون مشترك بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار كوريا هو استراتيجي أيضاً، بكونها رابع أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم.
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