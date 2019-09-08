صفقة اليوم.. برنامج MicroMasters في إدارة الأعمال من جامعة ماريلاند مع خصم 13%

برنامج مايكروماسترز في إدارة الأعمال MicroMasters® Program in MBA Core Curriculum.

عدد الدورات: 7

المدة: سنة (392 – 490 ساعة دراسية).

الجامعة: كلية (روبرت إتش سميث) Robert H. Smith لإدارة الأعمال بجامعة ماريلاند.

في برنامج MicroMasters لإدارة الأعمال؛ ستتعلم كيفية تطوير رؤى تجارية فعالة، وقيادة الآخرين بشكل صحيح لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

ستتعلم أيضًا المجالات الوظيفية المختلفة للشركة، وكيفية تحديد مناطق النجاح، وكيفية عمل الوظائف معًا لتحقيق النجاح في السوق.

سوف تكون قادرًا على إنشاء فرق عمل ناجحة، وقيادتها، والتأثير على الآخرين، وتقديم نتائج عالية الجودة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية،وكذلك تقييم فرص الاستثمار في الشركات لزيادة قيمة الأسهم، وابتكار الإستراتيجية التسويقية الصحيحة لفكرتك أو شركتك.

المحاضرين: 22 أستاذًا خبيرًا من جامعة ماريلاند.

الحصول على شهادة إتمام.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1500 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 1299 دولارًا.

نسبة الخصم: 13%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

برامج (مايكروماسترز) MicroMasters؛ هي سلسلة من الدورات التعليمية للخريجين عبر الإنترنت في تخصص علمي محدد بهدف تطوير الحياة العملية، أو المهنية للمُتعلم، وتقدمها أشهر الجامعات العالمية من خلال منصة EDX، كما تتيح لك تطوير مهارات مستقلة من أجل التقدم الوظيفي أو الحصول على أوراق اعتماد الدراسات العليا من جامعات معنية، أي ما يعادل فصل دراسي من درجة الماجستير الكاملة.

صُممت برامج MicroMasters؛ لتكون الجسر بين درجة البكالوريوس، ودرجة الماجستير، مما يسمح للموظفين بمواصلة تعليمهم دون التأثير على التزاماتهم الوظيفية والالتزامات الشخصية. لذلك تعمل هذه البرامج على سد الفجوة بين المرشحين للوظائف الحاصلين على درجة البكالوريوس فقط، والشركات التي تريد موظفين حاصلين على درجة متقدمة من خلال تقديم أوراق اعتماد تعادل 25 إلى 50 في المئة من درجة الماجستير.

إذا كنت مهتمًا بتطوير حياتك المهنية؛ نقدم لك اليوم فرصة الحصول على برنامج MicroMasters في إدارة الأعمال الأساسي من كلية (روبرت إتش سميث) Robert H. Smith لإدارة الأعمال بجامعة ماريلاند الأمريكية مع خصم 13% من سعره المعتاد.

عادة ما يصل سعر هذا البرنامج إلى 1500 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 1299 دولارًا، أي بخصم يصل إلى 13 في المئة من سعره المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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صُمم برنامج MicroMasters في إدارة الأعمال لتطوير شبكاتك المهنية، والاجتماعية، حيث سيساعدك في العثور على أشخاص مثلك يتطلعون إلى التقدم في حياتهم المهنية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى وجود الكثير من المناقشات التي تُسهل الدراسة، سيتم تشجيعك على التفاعل مع الزملاء في الوقت الفعلي من خلال تشكيل مجموعات دراسة صغيرة، وعقد ساعات عمل افتراضية، ومناقشة المقالات، والتوجهات الحالية في مجال إدارة الأعمال التجارية.

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ستتعلم على يد 22 أستاذًا خبيرًا من جامعة ماريلاند؛ كيفية تطوير رؤى تجارية فعالة، وكيفية قيادة الآخرين بشكل صحيح لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. وستتعلم أيضًا المجالات الوظيفية المختلفة للشركة، وكيفية تحديد مناطق النجاح، وكيفية عمل الوظائف معًا لتحقيق النجاح في السوق.

سوف تكون قادرًا على إنشاء فرق عمل ناجحة، وقيادتها، والتأثير على الآخرين، وتقديم نتائج عالية الجودة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، وكذلك تقييم فرص الاستثمار في الشركات لزيادة قيمة الأسهم، وابتكار الإستراتيجية التسويقية الصحيحة لفكرتك أو شركتك.

الدورات التدريبية التي يتضمنها البرنامج:

Marketing Management

Leadership and Influence

Financial Accounting

Strategic and Transformational IT

Data Analysis for Decision Making

Global Business Strategy

Corporate Finance

من شهادة البرنامج إلى درجة الماجستير:

أولئك الذين يحصلون بنجاح على شهادة برنامج MicroMasters لإدارة الأعمال مؤهلون للتقدم للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال الكامل عبر الإنترنت في كلية (روبرت إتش سميث). وبمجرد قبولهم ستحتسب شهادة برنامج MicroMasters نحو 25% (14 ساعة معتمدة) من الدورات الدراسية المطلوبة للتخرج بدرجة الماجستير.

المستقبل الوظيفي:

متوسط ​​الراتب لخريج ماجستير إدارة الأعمال: 142 ألف دولارِِ، وفقًا لتقرير فاينانشال تايمز، تشمل الآفاق الوظيفية على المدى القريب مناصب مثل: استشاري إداري، ومدير المنتج، والمحلل المالي، ومحلل البيانات، بينما على المدى الطويل تتغير هذه الوظائف لتشمل: الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومدير التسويق، وغير ذلك.

الحصول على الصفقة: من هنا.