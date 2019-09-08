شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية تخبرك بموعد التبول وفرن بالأوامر الصوتية.. أحدث التقنيات بمعرض IFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض أكبر معرض للتكنولوجيا في أوروبا "IFA"، الذى يقام في برلين عدد من الأجهزة التكنولوجية الجديدة، والتى تتميز بالإبداع والابتكار، ونرصد عدد من أهمها وفقا لما ذكره موقع " techxplore" التكنولوجى.



روبوت الحيوانات الاليفة

روبوت الحيوانات الأليفة

عرضت شركة فارام الناشئة في كاليفورنيا روبوت Pet Fitness، الذي يلعب مع القطط والكلاب في المنزل عبر تعليمات الهاتف الذكي إذا لم يكن لدى الشخص وقت لتمشية حيوانه الأليف لبعض الوقت أو يوجد فى عمله، وتساعد المستشعرات الموجودة في الروبوت في اكتشاف الأثاث والابتعاد عنه حتى لا يتعطل، ويجنب الحيوانات الأليفة الملل.

ويمكن تحديد توقيت الروبوت للعب مع حيوان أليف العائلة في أوقات مختلفة، وتتبع مقدار النشاط الذي قام به الحيوان.



الفرن بالأوامر الصوتية



أجهزة الذكاء الاصطناعى في المنزل أجهزة الذكاء الاصطناعى في المنزل قال ينس هيتيكر، المدير التنفيذي، لوكالة فرانس برس: "هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية في IFA هذا العام هي G5، التحكم الصوتي و الذكاء الاصطناعي، مع الجمع بين الأخيرين في ابتكارات للمنزل".

تم ابتكار فرن يتم فتحه بأمر صوتي وغسالة ملابس منفصلة ومجفف ملابس يتواصلان عبر شبكة wifi لتوقع مدى الحاجة إلى تجفيف الملابس.

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ويربط نظام Home Connect بين الأجهزة المنزلية، ويقترح الوصفات ويعرف حتى المكونات الموجودة بالفعل في المنزل عبر الكاميرات في الثلاجة، وبمجرد إعداد الوجبة، يفتح باب الفرن بأمر صوتي.

فيما تحتوي الغسالة على أجهزة استشعار مدمجة لقياس الرطوبة في الملابس المغسولة، وإرسال المعلومات إلى المجفف.



جهاز المثانة

تقنية تخبرك بموعد التبول تقنية تخبرك بموعد التبول تقدم D-Free تكنولوجيا عالية التقنية، وهى جهاز استشعار يلائم البطن ويكتشف التغييرات في حجم المثانة، ويحسب مدى امتلاءها ويعطي تنبؤًا عبر الهاتف الذكي حول متى سيحتاج المستخدم إلى التبول.

ويهدف هذا النظام إلى تدريب الأطفال الصغار على استخدام المرحاض، وكبار السن الذين يشعرون بالقلق من نزول البول إذا كان لديهم مشكلة سلس بول أو غيرها من التى تمنع الإمساك بالبول، كما يتتبع الجهاز متوسط الوقت بين زيارات الحمام.

وتوجد نسخة لمراكز الرعاية العليا لإخبار الاخصائيين بالمرضى الذين سيحتاجون قريباً إلى زيارة دورة المياه.