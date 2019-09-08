أفضل برامج تسجيل الملاحظات Note المجانية على ويندوز 10

إن كنت تعمل مع جهاز الكومبيوتر بشكل مستمر فستجد أنك دائماً في حاجة إلى تسجيل الملاحظات المختلفة سواءً كانت ملاحظات على عمل تقوم به أو مجرد أوراق لتنبيهك وتذكيرك بموعد ما أو مهمة يجب أن تقوم بها وتسلمها قبل موعد معين.

في أغلب الأحيان ستجد أنك تقوم بتسجيل الملاحظات إما بورقة وقلم – وهي الطريقة التي أفضلها شخصياً- أو من خلال كتابة الملاحظة داخل برامج تسجيل الملاحظات المختلفة، أشهر برنامج في هذه الفئة على الإطلاق هو برنامج Windows Notepad ولكن يعيبه فقط قلة التخصيص والمميزات الموجودة فيه مما يجعل العمل عليه وتسجيل الملاحظات أمراً غير سار للعين .

لحسن الحظ فإن الكثير من الموظفين والمستخدمين حول العالم يشاركنوك هذا الشعور لذا فهناك الكثير من برامج تسجيل الملاحظات وتعديلها وتخصيصها لتصبح أفضل وبشكل أجمل ومتخصصة أكثر وإليكم قائمة بأفضل هذه البرامج المجانية لنظام ويندوز 10.

أفضل برامج تسجيل الملاحظات note على ويندوز 10:

هناك مجموعة كبيرة من البرامج الموجودة على الإنترنت لتساعدك في تسجيل الملاحظات المختلفة والتعامل معها ولكن سنذكر هنا أهم 5 برامج موجودة، بالطبع هذه البرامج كلها مجانية ويمكنك أن تعتبرها بدائل برنامج Windows Notepad.

يعتبر هذا البرنامج واحداً من مجموعة برامج مايكروسوفت المكتبية microsoft Office وهو واحد من أشهر برامج تسجيل الملاحظات وأكثرها شمولاً وتطوراً، هذا البرنامج قادر على تسجيل أشكال مختلفة من الملاحظات بدايةً من الملاحظات الكتابية مروراً بالرسومات والـScripples ووضع علامات على الملاحظات التي تم أخذها وتسجيلها مسبقاً بل ومشاركتها من خلال الإنترنت وبرامج المشاركة المختلفة.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

يعتبر هذا البرنامج من البرامج المسلية واللطيفة والتي تقدم تغييراً عن الواجهة التقليدية والإعتيادية لتطبيقات تسجيل الملاحظات، التطبيق يأتينا من تطوير شركة Zoho Corp ويمكنك من خلاله تسجيل الملاحظات وإضافة الملفات إليها ثم العمل على تعديلها لاحقاً في أي مكان، يمكنك أيضاً رسم سكتشات أو تسجيل ملاحظات صوتية وغيرها.

البرنامج متاح مجاناً من متجر مايكروسوفت من هنا.

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تم تصميم هذا البرنامج ليقدم واجهة سهلة وعملية ويمكن الإستفادة منها من على مختلف تطبيقات وبرامج مايكروسوفت المختلفة، مثل منصة Xbox One أو hololens او Hub أو غيرها من المنصات، كما أن البرنامج في الوقت الحالي يعتبر واحد من أكثر تقييماً وشعبية على متجر مايكروسوفت، يمكنك من خلال البرنامج إنشاء قوائم مختلفة والتخطيط لرحلات وأحداث من خلال البرنامج كما يمكنك مزامنة البرنامج مع المنصات المختلفة من تطبيق Onedrive.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

هذا البرنامج واحد من البرامج القديمة والمشهورة في مجال تسجيل الملاحظات منذ قديم الأزل، هو سهل للغاية ويقدم واجهة سهلة وإعتمادية كما يمكنك مشاركة الملاحظات من خلال البريد الإلكتروني ومختلف البرامج الأخرى.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

كما يتضح من إسم هذا البرنامج فإنه موجه بشكل اساسي للمبرمجين والمصممين الذين يعملون مع مختلف لغات البرمجة، يدعم هذا البرنامج أكثر من عشرين لغة برمجة مختلفة ويمكنك أن تستخدمه كبرنامج notepad تقليدي أيضاً.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .