كيف تتخلص من اعلانات واجهة Miui على اجهزة Xiaomi نهائياً

Miui لاشك انها احد افضل الواجهات التي تعمل على نظام Android و كثير من المستخدمين -مع انتشار اجهزة Xiaomi- صاروا يستعملون واجهة الشركة الشهيرة. و لكن هناك مشكلة في الواجهة تضايق العديد من المستخدمين -و انا من المستخدمين الذين يكرهون هذا الأمر- المشكلة هي الإعلانات الكثيرة التي تملأ الواجهة في كل مكان سواء في الواجهة الأساسية او تطبيقات النظام المختلفة التي تضيفها الشركة الى الهاتف. في هذا الموضوع سنساعدك على ازالة الإعلانات من الواجهة بشكل نهائي.

لماذا تضع Xiaomi اعلانات في Miui

سؤال مهم جداً. لماذا الإعلانات في الواجهة ؟. قد يبدو هذا صعب التصديق لكن فإن Xiaomi بسبب اسعارها المنخفضة للغاية تحتاج الى طرق اخرى لتجني المزيد من المال و تزيد من ارباحها. شركة Xiaomi تلجأ الى شركات اخرى في تصنيع العتاد الخاص باجهزتها. هي لا تصنع المعالج او الكاميرات او ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بها كما تفعل Huawei و Samsung. و بناء على هذا فإن الشركات الموردة للقطع تحصل على نسبة من ارباح الشركة تصل الى 5% من الربح كباقي الشركات التي تستورد قطع الجهاز الخاصة بها. و لكن هذا لـXiaomi يعني ربح قليل للغاية لهذا فهي تحتاج الى وسيلة اخرى لزيادة صافي الربح الخاص بها. و ذلك عن طريق الإعلانات

ايقاف اعلانات واجهة Miui

ايقاف msa

1- افتح الـSettings

2- اختر Additional Settings

3- اختر Authorization & revocation

4- قم بإيقاف msa

ايقاف اقتراحات الإعلانات على Miui

1- افتح الـSettings

2- اختر Additional Settings

3- اختر Privacy

4- قم بإيقاف Personalized ad recommendations.

ايقاف الإعلانات في تطبيق Mi Security

1- افتح التطبيق

2- افتح الـSettings

3- قم بإزالة اختيار Recommendations

4- عد لشاشة التطبيق الرئيسية و اختر Cleaner

5- قم بإيقاف Recommendations

ايقاف الإعلانات في تطبيق Mi Browser

1- افتح التطبيق

2- افتح الـSettings

3- اختر Advanced

4- اختر Top Sites Order

5- قم بإيقاف Recommendations

ايقاف الإعلانات في تطبيق Mi Music

1- افتح التطبيق

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2- افتح الـSettings

3- اختر Advanced Settings

4- قم بإيقاف Recommendations

ايقاف الإعلانات في تطبيق Mi Video

1- افتح التطبيق

2- افتح قائمة الحساب

3- اختر Settings

4- قم بإيقاف Recommendations

5- قم بإيقاف Push notifications

ايقاف الإعلانات في تطبيق Mi file manager

1- افتح التطبيق

2- افتح الـSettings

3- اختر About

4- قم بإيقاف Recommendations

قم بإيقاف الإعلانات في تطبيق Downloads

1- افتح التطبيق

2- افتح الـSettings

3- قم بإيقاف Show Recommended Content

قم بإيقاف الإعلانات في تطبيق Miui Themes

1- افتح التطبيق

2- اختر قائمة الحساب

3- اختر Settings

4- قم بإيقاف Recommendations