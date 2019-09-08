Acer متفائلة بمبيعات الحواسيب المحمولة في ألمانيا و تتوقع زيادتها

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كان السوق الألماني من أقوى الأسواق الأوروبية و العالمية للحواسيب الشخصية، و هذا الأمر لم يتغير، حيث ما زالت الحوايب تحقق مبيعات قوية في ألمانيا رغم تراجعها على الصعيد العالمي بسبب المنافسة مع الأجهزة الذكية.

شركة Acer هي واحدة من الشركات المتفائلة بالسوق الألماني، و قد أكدت أنها تتوقع نمو مبيعاتها في هذا السوق بنسبة تصل إلى رقم من خانتين خلال العام الحالي 2019، و ذلك بسبب قيام عدد كبير من المستخدمين بترقية أجهزتهم القديمة، و بالذات من المستخدمين الذين تمسكوا بنظام التشغيل ويندوز 7.

هذا أيضاً بالإضافة إلى زيادة الطلب على الحواسيب المحمولة المخصصة لألعاب الفيديو، كما أكّد Marcel Behm مدير Acer في ألمانيا.