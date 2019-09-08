شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو هذه الهواتف أكثر المتضررين من إطلاق أيفون 11 الجديد.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد سبتمبر هو الشهر المنتظر لعشاق أبل لأنه عادةً ما يشهد إصدار هاتف أيفون جديد، لكنه سيكون هذا العام بمثابة شهر سىء لبعض الأشخاص الذين ستصبح هواتفهم القديمة بلا فائدة، فبحلول 10 سبتمبر ستطلق أبل هاتفها الجديد أيفون 11، جنبا إلى جنب نظام التشغيل الجديد iOS 13، والذى لن يعمل على كافة الهواتف القديمة.
فقوفقا لموقع "مترو" البريطانى، إذا كنت تمتلك جهاز أيفون 6 أو أى جهاز أقدم من ذلك، فلن تتمكن من الاستمتاع بنظام التشغيل الأحدث من أبل، كما أن هاتف أيفون 6 بلس لن يتوافق هو الأخر مع النظام، رغم وجود نحو 200 مليون مستخدم للهاتفين.
وعند إصدار iOS 13، سيظل جهاز أيفون القديم يعمل، لكنه لن يتلقى جميع تحديثات الأمان من أبل، مما يجعله أكثر عرضة لهجمات الاختراق.
وفيما يلى هواتف أيفون التى ستتوافق مع نظام التشغيل، ويمكنها الاستفادة من مزاياه:
أيفون 8.
أيفون X.
أيفون XR.
أيفون XS Max.
أيفون Xs.
أيفون 8 بلس.
أيفون 7.
أيفون 7 بلس.
أيفون 6s.
أيفون 6s بلس.
أيفون SE.
أيبود تاتش الجيل السابع.
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