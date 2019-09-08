تكنولوجيا: هواوي تخطط لإستبدال تطبيق Gmail في سلسلة Mate 30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يؤثر غياب ترخيص نظام تشغيل الأندوريد على قرارات العملاق الصيني لمستقبل هواتفها الرائدة خلال الفترة القادمة، وفي تفاصيل جديدة أشير إلى أن هواوي في طريقها لإستبدال تطبيق Gmail في سلسلة Mate 30 والإصدارات القادمة.

أكدت بعض التسريبات التي نشرت عبر مصدر من شركة جوجل، على أن هواوي لن تحصل على ترخيص الأندوريد لهواتفها الرائدة، لذا تأتي الإصدارات القادمة من سلسلة Mate 30 دون Google Play وخدمات جوجل.

ولقد أشارت التوقعات إلى أن هواوي ستتحول إلى نظام تشغيل جديد في هواتفها الذكية، إلا أن هواوي قدمت نظام HarmonyOS في شهر أغسطس، كما أشارت إلى أن هذا النظام لن يدعم هواتفها الرائدة، ليبقى الإختيار أخير للشركة لإطلاق الهواتف بالإصدار المفتوح من نظام الأندوريد.

وتشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن هواوي قد تتجه لتجربة هاتف Sailfish في هواتف Mate 30، إلا أنه إختيار غير مؤكد في الوقت الحالي.

ويؤثر غياب خدمات جوجل على قرارات هواوي القادمة لهواتفها الرائدة، حيث تخطط الشركة لإستبدال خدمات وتطبيقات جوجل بتطبيقات أخرى، على أن تبدأ الشركة بإستبدال تطبيق Gmail بتطبيق أخر يعرف بتطبيق ProtonMail.

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ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر بلومبرغ من خلال منشور في مدونة ProtonMail،حيث أشير إلى أن هواوي تجري محادثات لدعم الإصدارات القادمة بتطبيق المحادثات.

ومن المتوقع أن يأتي تطبيق ProtonMail مثبت مسبقاً على واجهة هواتف هواوي، كما يأتي في متجر AppGallery لشركة هواوي، من جانب أخر يتوفر تطبيق ProtonMail الآن على منصة iOS والأندوريد، كما يتوفر إصدار أخر للمتصفح، أيضاً يتمتع التطبيق بأعلى مستوى تشفير للمحادثات، وهي أهم النقاط التي جاءت في مدونة ProtonMail، نظراً لإنخفاض معايير الخصوصية والآمان في تطبيقات جوجل.

يذكر أن تطبيق ProtonMail يضم الآن 17 مليون مستخدم على مستوى العالم، كما تخطط الشركة لتوسيع النطاق الجغرافي للتطبيق في مناطق أخرى خلال الفترة القادمة.

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