فاطمة أيت طالب - دبي - حظيت دقة التصنيع 7 نانومتر من شركة TSMC التايوانية بإقبال قوي من مختلف العملاء من صانعي الأجهزة الإلكترونية، و بحسب أحدث التقارير الواردة على شبكة الانترنت، فإن هذا الطلب ما زال قوياً.
و بحسب التقرير، فإن هناك الكثير من الطلبات من الشركات الصينية تحديداً، كما أن بعض هذه الطلبات امتد إلى النصف الأول من العام القادم 2020، و ليس هذا العام فحسب. أحد زبائن TSMC هي العملاق الصيني Huawei، و التي يُقال أنها تتحضر لطرح شريحة Kirin 990 مُمدجة مع وحدة الاتصالات الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G.
أما في مجال الذاكرة، فإن هناك منافسة قوية بين TSMC و Samsung و SK Hynix و كذلك Micron من ناحية الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر الطلب على رقاقات 7 نانومتر من TSMC يمتد إلى العام القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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