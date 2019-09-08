الطلب على رقاقات 7 نانومتر من TSMC يمتد إلى العام القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - حظيت دقة التصنيع 7 نانومتر من شركة TSMC التايوانية بإقبال قوي من مختلف العملاء من صانعي الأجهزة الإلكترونية، و بحسب أحدث التقارير الواردة على شبكة الانترنت، فإن هذا الطلب ما زال قوياً.

و بحسب التقرير، فإن هناك الكثير من الطلبات من الشركات الصينية تحديداً، كما أن بعض هذه الطلبات امتد إلى النصف الأول من العام القادم 2020، و ليس هذا العام فحسب. أحد زبائن TSMC هي العملاق الصيني Huawei، و التي يُقال أنها تتحضر لطرح شريحة Kirin 990 مُمدجة مع وحدة الاتصالات الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G.

أما في مجال الذاكرة، فإن هناك منافسة قوية بين TSMC و Samsung و SK Hynix و كذلك Micron من ناحية الإنتاج.