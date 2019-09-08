براءة اختراع جديدة لأداة التحكم Joy-Con الخاصة بمنصة Switch

فاطمة أيت طالب - دبي - سجلت شركة ننتندو اليابانية براءة اختراع تتعلق بأداة التحكم الخاصة بجهازها الهجين Switch، و التي تُدعى Joy-Con. أداة التحكم هذه ساعدت على تطبيق فكرة الجهاز الهجين، و ذلك بكونها قابلة للتركيب و النزع عن الجهاز، كما ضمت عند إصدارها تقنية الاهتزاز الجديدة التي أسمتها الشركة HD Rumble، بالإضافة إلى دعمها للتحكم الحركي.
براءة الاختراع تم رصدها عن طريق قاعدة بينات يابانية، و تظهر فيها أداة التحكم هذه بصورة غريبة و قابلة للثني أيضاً، و يُشير التوصيف إلى أنها قابلة للثني بهذه الطريقة حتى في وضعية المحمول أيضاً. على أية حال، هل سيتم طرح هذه الطرفية في الأسواق فعلاً؟ في النهاية، لا تتحول جميع براءات الاختراع إلى مُنتجات تباع للزبائن.
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