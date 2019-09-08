Acer تُحذر من تراجع أرباح صانعي الحواسيب الشخصية بسبب الحرب الاقتصادية

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت تقارير جديدة على شبكة الانترنت أن صانعي الحواسيب الشخصية يتوقعون أن تتراجع أرباحهم بسبب الحرب التجارية بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية، و التي تتضمن رفع الضرائب على الواردات من الصين، حيثُ تصنع أغلب القطع هناك.

و قد أكّد Jason Chen رئيس شركة Acer أن الشركات ستضطر لتحمل جزء من الضرائب التي سيتم تطبيقها على الحواسيب المحمولة بدءاً منذ 15 ديسمبر القادم. تشين أكّد أن المبيعات سترتفع في النصف الثاني من العام مع دخولنا في أقوى مواسم البيع و الشراء، لكن التأثير السلبي سيكون حاضراً، و من جانب آخر هناك الحساسية بين اليابان و كوريا الجنوبية أيضاً، و التي تخلق مشكلة أخرى.

و قد أكّد تشين أن هذه الضريبة القادمة لن تنفع أحداً إلا الولايات المتحدة الأمريكية، أما التكلفة الإضافية سيتقاسمها الزبائن و صانعو الأجهزة.