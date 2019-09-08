شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. جوجل تتحكم فيما يشاهده المستخدم من أفلام ومسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل " الأمريكية، تطور حاليا تحديثات جديدة في محرك البحث الخاص بها، بحيث تتحكم برمجياته فيما يشاهده المستخدم.

وأشار تقرير نشرته شبكة "إن دي تي في" تطور حاليا برمجيات، تساعد المستخدم في اكتشاف المواد الترفيهية، التي تناسبه بما في ذلك برامج التليفزيون والأفلام وباقي المواد الترفيهية، وتحديد الخدمات التي توفر هذه المواد.

ووفقا لـ "سبوتنيك"، ستتحكم البرمجيات الجديدة في تحديد أنماط وأنواع معينة من المواد الترفيهية، والشبكات والخدمات التي تقدم تلك المواد.

وستقدم تلك الخدمات من قبل "جوجل "، لتساعد المستخدمين في الوصول إلى المحتوى المعلوماتي بشأن برامج التلفزيون والأفلام.