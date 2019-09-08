شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد للتنبؤ بسقوط كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء ألمان عن تطبيق جديد يسهل الحياة على الأطفال وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ويحميهم من مخاطر عدة.

ويعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعى من خلال تحليل أسلوب المشى وطريق وقوف الشخص.

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ويأمل القائمون على التطبيق بأن يساهم اختراعهم هذا فى مساعدة مقدمى الرعاية الشخصية لوضع الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة قبل سقوط الشخص وتعرضه لإصابة بليغة، مؤكدين إمكانية استعماله من قبل شركات التأمين لتقييم الحالات وتشخصيها.

كما يعتمد التطبيق على الرياضيات والخوارزميات في تحليل بيانات الشخص من خلال كاميرا الهاتف الذكي وإصدار النصائح الملائمة لتجنب سقوط الحالة التي يتم دراستها.

ويأمل العلماء بأن يساهم الذكاء الاصطناعي بالحفاظ على حياة الإنسان ووقايته من مخاطر أصبح بالإمكان تجنبها.